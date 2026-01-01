Стабільна зарплата та житло: неподалік Луцька запрошують на роботу
Сьогодні, 12:05
Комплекс PRESIDENT, розташований у селі Тростянець неподалік Луцька, розширює команду та запрошує на роботу нових працівників.
Майбутнім співробітникам обіцяють стабільну зайнятість, комфортні умови роботи, дружній колектив, а також можливість проживання.
У PRESIDENT зазначають, що працівникам гарантують стабільну та вчасну заробітну плату, зручний графік роботи, комфортні умови та можливість професійного розвитку.
Наразі відкриті такі вакансії:
водій на доставку;
кухар на хоспер;
кухар на холодний процес;
суші-майстер;
бармен;
офіціант;
адміністратор готелю.
Досвід роботи не є обов’язковим — нових працівників готові навчити, підтримати та допомогти опанувати необхідні навички.
Комплекс PRESIDENT — це сучасний готельно-ресторанний простір у селі Тростянець біля Луцька, де створюють умови для комфортної роботи та розвитку команди.
Дізнатися більше про вакансії можна за телефоном: 068 390 6004.
Також можна завітати безпосередньо до комплексу, пройти співбесіду та заповнити анкету кандидата.
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Майбутнім співробітникам обіцяють стабільну зайнятість, комфортні умови роботи, дружній колектив, а також можливість проживання.
У PRESIDENT зазначають, що працівникам гарантують стабільну та вчасну заробітну плату, зручний графік роботи, комфортні умови та можливість професійного розвитку.
Наразі відкриті такі вакансії:
Досвід роботи не є обов’язковим — нових працівників готові навчити, підтримати та допомогти опанувати необхідні навички.
Комплекс PRESIDENT — це сучасний готельно-ресторанний простір у селі Тростянець біля Луцька, де створюють умови для комфортної роботи та розвитку команди.
Дізнатися більше про вакансії можна за телефоном: 068 390 6004.
Також можна завітати безпосередньо до комплексу, пройти співбесіду та заповнити анкету кандидата.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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