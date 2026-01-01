Стабільна зарплата та житло: неподалік Луцька запрошують на роботу

Стабільна зарплата та житло: неподалік Луцька запрошують на роботу
Комплекс PRESIDENT, розташований у селі Тростянець неподалік Луцька, розширює команду та запрошує на роботу нових працівників.

Майбутнім співробітникам обіцяють стабільну зайнятість, комфортні умови роботи, дружній колектив, а також можливість проживання.

У PRESIDENT зазначають, що працівникам гарантують стабільну та вчасну заробітну плату, зручний графік роботи, комфортні умови та можливість професійного розвитку.

Наразі відкриті такі вакансії:

  • водій на доставку;

  • кухар на хоспер;

  • кухар на холодний процес;

  • суші-майстер;

  • бармен;

  • офіціант;

  • адміністратор готелю.

    • Досвід роботи не є обов’язковим — нових працівників готові навчити, підтримати та допомогти опанувати необхідні навички.

    Комплекс PRESIDENT — це сучасний готельно-ресторанний простір у селі Тростянець біля Луцька, де створюють умови для комфортної роботи та розвитку команди.

    Дізнатися більше про вакансії можна за телефоном: 068 390 6004.

    Також можна завітати безпосередньо до комплексу, пройти співбесіду та заповнити анкету кандидата.


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    Теги: PRESIDENT, Тростянець
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