В Україні випустили колекцію кави про Волинь

В Україні випустили колекцію кави про Волинь
Компанія Best Way to Cup разом із проєктом «Мрійники» випустила лімітований дріп-бокс, присвячений Волині, пише misto.media.

Новий бокс став частиною спільної серії, у якій кожну колекцію присвячують окремому регіону України. Її задум полягає в тому, щоб розповідати про українську спадщину через повсякденні речі, зокрема каву.

У боксі «Волинь» є 10 дріп-пакетів із чотирма дизайнами:

крипа — човен, який пливе за течією. Автори порівнюють таку неквапливу мандрівку з моментом, коли можна зупинитися й насолодитися кавою;

хамула — волинська страва з ягід. Її образ пов’язали з ягідними нотами, які шукають у каві, зокрема зі смаками вишні, чорниці та порічок;

боцюн — лелека, який символізує повернення додому. У колекції цей образ нагадує про дім, навіть коли людина перебуває далеко;

волинський ріжок — старовинний музичний інструмент, яким подавали звукові сигнали. Його автори пов’язали з несподіваними смаковими відтінками кави.

Дріпи містять порційну мелену каву у фільтр-пакетах, які можна закріпити на чашці й заварити гарячою водою.

Вартість боксу «Волинь» становить 500 гривень.

Замовити можна набір кави на сайті.

Окрім Волині, у межах проєкту компанія присвятила дріп-бокси Полтавщині, Гуцульщині та куманцю .

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Теги: кава, Волинь
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