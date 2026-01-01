В Україні випустили колекцію кави про Волинь





Новий бокс став частиною спільної серії, у якій кожну колекцію присвячують окремому регіону України. Її задум полягає в тому, щоб розповідати про українську спадщину через повсякденні речі, зокрема каву.



У боксі «Волинь» є 10 дріп-пакетів із чотирма дизайнами:



крипа — човен, який пливе за течією. Автори порівнюють таку неквапливу мандрівку з моментом, коли можна зупинитися й насолодитися кавою;



хамула — волинська страва з ягід. Її образ пов’язали з ягідними нотами, які шукають у каві, зокрема зі смаками вишні, чорниці та порічок;



боцюн — лелека, який символізує повернення додому. У колекції цей образ нагадує про дім, навіть коли людина перебуває далеко;



волинський ріжок — старовинний музичний інструмент, яким подавали звукові сигнали. Його автори пов’язали з несподіваними смаковими відтінками кави.



Дріпи містять порційну мелену каву у фільтр-пакетах, які можна закріпити на чашці й заварити гарячою водою.



Вартість боксу «Волинь» становить 500 гривень.



Замовити можна набір кави на



Окрім Волині, у межах проєкту компанія присвятила дріп-бокси Полтавщині, Гуцульщині та куманцю .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Best Way to Cup разом із проєктом «Мрійники» випустила лімітований дріп-бокс, присвячений Волині, пише misto.media Новий бокс став частиною спільної серії, у якій кожну колекцію присвячують окремому регіону України. Її задум полягає в тому, щоб розповідати про українську спадщину через повсякденні речі, зокрема каву.У боксі «Волинь» є 10 дріп-пакетів із чотирма дизайнами:крипа — човен, який пливе за течією. Автори порівнюють таку неквапливу мандрівку з моментом, коли можна зупинитися й насолодитися кавою;хамула — волинська страва з ягід. Її образ пов’язали з ягідними нотами, які шукають у каві, зокрема зі смаками вишні, чорниці та порічок;боцюн — лелека, який символізує повернення додому. У колекції цей образ нагадує про дім, навіть коли людина перебуває далеко;волинський ріжок — старовинний музичний інструмент, яким подавали звукові сигнали. Його автори пов’язали з несподіваними смаковими відтінками кави.Дріпи містять порційну мелену каву у фільтр-пакетах, які можна закріпити на чашці й заварити гарячою водою.Вартість боксу «Волинь» становить 500 гривень.Замовити можна набір кави на сайті Окрім Волині, у межах проєкту компанія присвятила дріп-бокси Полтавщині, Гуцульщині та куманцю .

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