В Україні випустили колекцію кави про Волинь
Сьогодні, 11:40
Компанія Best Way to Cup разом із проєктом «Мрійники» випустила лімітований дріп-бокс, присвячений Волині, пише misto.media.
Новий бокс став частиною спільної серії, у якій кожну колекцію присвячують окремому регіону України. Її задум полягає в тому, щоб розповідати про українську спадщину через повсякденні речі, зокрема каву.
У боксі «Волинь» є 10 дріп-пакетів із чотирма дизайнами:
крипа — човен, який пливе за течією. Автори порівнюють таку неквапливу мандрівку з моментом, коли можна зупинитися й насолодитися кавою;
хамула — волинська страва з ягід. Її образ пов’язали з ягідними нотами, які шукають у каві, зокрема зі смаками вишні, чорниці та порічок;
боцюн — лелека, який символізує повернення додому. У колекції цей образ нагадує про дім, навіть коли людина перебуває далеко;
волинський ріжок — старовинний музичний інструмент, яким подавали звукові сигнали. Його автори пов’язали з несподіваними смаковими відтінками кави.
Дріпи містять порційну мелену каву у фільтр-пакетах, які можна закріпити на чашці й заварити гарячою водою.
Вартість боксу «Волинь» становить 500 гривень.
Замовити можна набір кави на сайті.
Окрім Волині, у межах проєкту компанія присвятила дріп-бокси Полтавщині, Гуцульщині та куманцю .
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Новий бокс став частиною спільної серії, у якій кожну колекцію присвячують окремому регіону України. Її задум полягає в тому, щоб розповідати про українську спадщину через повсякденні речі, зокрема каву.
У боксі «Волинь» є 10 дріп-пакетів із чотирма дизайнами:
крипа — човен, який пливе за течією. Автори порівнюють таку неквапливу мандрівку з моментом, коли можна зупинитися й насолодитися кавою;
хамула — волинська страва з ягід. Її образ пов’язали з ягідними нотами, які шукають у каві, зокрема зі смаками вишні, чорниці та порічок;
боцюн — лелека, який символізує повернення додому. У колекції цей образ нагадує про дім, навіть коли людина перебуває далеко;
волинський ріжок — старовинний музичний інструмент, яким подавали звукові сигнали. Його автори пов’язали з несподіваними смаковими відтінками кави.
Дріпи містять порційну мелену каву у фільтр-пакетах, які можна закріпити на чашці й заварити гарячою водою.
Вартість боксу «Волинь» становить 500 гривень.
Замовити можна набір кави на сайті.
Окрім Волині, у межах проєкту компанія присвятила дріп-бокси Полтавщині, Гуцульщині та куманцю .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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