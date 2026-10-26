Бургер за 90, кава за 29 грн: GABAR у Луцьку дивує цінами та вибором страв для всієї родини





Повноцінний обід від 145 гривень



У GABAR можна скласти обід із першої та другої страви, не витрачаючи кілька сотень гривень.



Наприклад:



- Бульйон із локшиною (63 грн) + плов із куркою (82 грн) = 145 грн

- Борщ український (85 грн) + куряче філе з пюре (94 грн) = 179 грн

- Суп із курячими фрикадельками (70 грн) + київська котлетка з пюре (100 грн) = 170 грн



Для тих, хто любить інші смаки, є банош із бринзою за 127 грн, паста карбонара за 120 грн, грецький салат за 124 грн та «Цезар» за 158 грн.



А що замовити дітям?

Маленьким гостям теж є з чого обрати. Корн-дог із шинкою коштує лише 28 грн, картопля фрі — 42 грн, піца із шинкою та молочною ковбасою — 47 грн, панкейки — 70 грн, а бургер із куркою та сиром — 90 грн.



Наприклад, дитині можна взяти бургер і картоплю фрі за 132 грн. А піцу з корн-догом — усього за 75 грн.



І це лише частина асортименту! У GABAR також готують сніданки, салати, суші, лаваші, піцу, гарячі страви, а у вітринах представлений великий вибір десертів.



А якщо просто на каву

У GABAR зовсім не обов’язково приходити на повноцінний обід. Можна просто забігти на ароматну каву, зустрітися з друзями або посмакувати солоденьким.



Кава тут коштує від 29 грн, а улюблені солодкі трубочки — від 35 грн. Тобто кава з трубочкою обійдеться всього у 64 гривні!



Окрім трубочок, у закладі великий вибір тістечок, тортів та інших десертів на будь-який смак.



«Нам приємно бачити, як до нас приходять цілими сім’ями»

Власник GABAR розповідає, що доступні ціни — це принципова позиція закладу.



«Ми постійно працюємо над тим, щоб у GABAR були демократичні ціни. Нам хочеться, щоб люди могли приходити до нас не лише на каву, а й повноцінно поїсти всією родиною.



І знаєте, від чого ми найбільше отримуємо задоволення? Коли бачимо, як до нас приходять сім’ї з дітьми. Дитина замовляє бургер чи піцу, тато — борщ і щось ситніше, мама — пасту або салат. Усі їдять те, що люблять, проводять час разом і не переживають, що залишать у закладі цілий статок.



Ми хочемо, щоб GABAR був місцем, куди можна прийти хоч щодня. Адже смачна та якісна їжа має бути доступною для кожного».



Місце, куди хочеться повертатися





І найприємніше — для цього зовсім не обов’язково витрачати великі гроші.



Завітайте та переконайтеся самі!



Луцьк, проспект Волі, 54.Львівська, 63г



Ціни вказані відповідно до представленого меню та можуть змінюватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смачно поїсти всією сім’єю і не витратити цілий статок? У Луцьку на проспекті Волі, 54 працює GABAR — заклад, де можна поснідати, повноцінно пообідати, замовити піцу, бургер, пасту чи десерт. А головне — за демократичними цінами.У GABAR можна скласти обід із першої та другої страви, не витрачаючи кілька сотень гривень.Наприклад:- Бульйон із локшиною (63 грн) + плов із куркою (82 грн) = 145 грн- Борщ український (85 грн) + куряче філе з пюре (94 грн) = 179 грн- Суп із курячими фрикадельками (70 грн) + київська котлетка з пюре (100 грн) = 170 грнДля тих, хто любить інші смаки, є банош із бринзою за 127 грн, паста карбонара за 120 грн, грецький салат за 124 грн та «Цезар» за 158 грн.Маленьким гостям теж є з чого обрати. Корн-дог із шинкою коштує лише 28 грн, картопля фрі — 42 грн, піца із шинкою та молочною ковбасою — 47 грн, панкейки — 70 грн, а бургер із куркою та сиром — 90 грн.Наприклад, дитині можна взяти бургер і картоплю фрі за 132 грн. А піцу з корн-догом — усього за 75 грн.І це лише частина асортименту! У GABAR також готують сніданки, салати, суші, лаваші, піцу, гарячі страви, а у вітринах представлений великий вибір десертів.У GABAR зовсім не обов’язково приходити на повноцінний обід. Можна просто забігти на ароматну каву, зустрітися з друзями або посмакувати солоденьким.Кава тут коштує від 29 грн, а улюблені солодкі трубочки — від 35 грн. Тобто кава з трубочкою обійдеться всього у 64 гривні!Окрім трубочок, у закладі великий вибір тістечок, тортів та інших десертів на будь-який смак.Власник GABAR розповідає, що доступні ціни — це принципова позиція закладу.«Ми постійно працюємо над тим, щоб у GABAR були демократичні ціни. Нам хочеться, щоб люди могли приходити до нас не лише на каву, а й повноцінно поїсти всією родиною.І знаєте, від чого ми найбільше отримуємо задоволення? Коли бачимо, як до нас приходять сім’ї з дітьми. Дитина замовляє бургер чи піцу, тато — борщ і щось ситніше, мама — пасту або салат. Усі їдять те, що люблять, проводять час разом і не переживають, що залишать у закладі цілий статок.Ми хочемо, щоб GABAR був місцем, куди можна прийти хоч щодня. Адже смачна та якісна їжа має бути доступною для кожного». GABAR — це не просто кав’ярня, а заклад із повноцінною кухнею, де кожен знайде страву до смаку. Тут можна швидко перекусити, пообідати під час робочого дня, зустрітися за кавою або провести вихідний із дітьми.І найприємніше — для цього зовсім не обов’язково витрачати великі гроші.Завітайте та переконайтеся самі!Ціни вказані відповідно до представленого меню та можуть змінюватися.

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