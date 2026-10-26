Бургер за 90, кава за 29 грн: GABAR у Луцьку дивує цінами та вибором страв для всієї родини

Бургер за 90, кава за 29 грн: GABAR у Луцьку дивує цінами та вибором страв для всієї родини
Смачно поїсти всією сім’єю і не витратити цілий статок? У Луцьку на проспекті Волі, 54 працює GABAR — заклад, де можна поснідати, повноцінно пообідати, замовити піцу, бургер, пасту чи десерт. А головне — за демократичними цінами.

Повноцінний обід від 145 гривень



У GABAR можна скласти обід із першої та другої страви, не витрачаючи кілька сотень гривень.

Наприклад:

- Бульйон із локшиною (63 грн) + плов із куркою (82 грн) = 145 грн
- Борщ український (85 грн) + куряче філе з пюре (94 грн) = 179 грн
- Суп із курячими фрикадельками (70 грн) + київська котлетка з пюре (100 грн) = 170 грн

Для тих, хто любить інші смаки, є банош із бринзою за 127 грн, паста карбонара за 120 грн, грецький салат за 124 грн та «Цезар» за 158 грн.

А що замовити дітям?


Маленьким гостям теж є з чого обрати. Корн-дог із шинкою коштує лише 28 грн, картопля фрі — 42 грн, піца із шинкою та молочною ковбасою — 47 грн, панкейки — 70 грн, а бургер із куркою та сиром — 90 грн.

Наприклад, дитині можна взяти бургер і картоплю фрі за 132 грн. А піцу з корн-догом — усього за 75 грн.

І це лише частина асортименту! У GABAR також готують сніданки, салати, суші, лаваші, піцу, гарячі страви, а у вітринах представлений великий вибір десертів.

А якщо просто на каву


У GABAR зовсім не обов’язково приходити на повноцінний обід. Можна просто забігти на ароматну каву, зустрітися з друзями або посмакувати солоденьким.

Кава тут коштує від 29 грн, а улюблені солодкі трубочки — від 35 грн. Тобто кава з трубочкою обійдеться всього у 64 гривні!

Окрім трубочок, у закладі великий вибір тістечок, тортів та інших десертів на будь-який смак.

«Нам приємно бачити, як до нас приходять цілими сім’ями»


Власник GABAR розповідає, що доступні ціни — це принципова позиція закладу.

«Ми постійно працюємо над тим, щоб у GABAR були демократичні ціни. Нам хочеться, щоб люди могли приходити до нас не лише на каву, а й повноцінно поїсти всією родиною.

І знаєте, від чого ми найбільше отримуємо задоволення? Коли бачимо, як до нас приходять сім’ї з дітьми. Дитина замовляє бургер чи піцу, тато — борщ і щось ситніше, мама — пасту або салат. Усі їдять те, що люблять, проводять час разом і не переживають, що залишать у закладі цілий статок.

Ми хочемо, щоб GABAR був місцем, куди можна прийти хоч щодня. Адже смачна та якісна їжа має бути доступною для кожного».

Місце, куди хочеться повертатися


GABAR — це не просто кав’ярня, а заклад із повноцінною кухнею, де кожен знайде страву до смаку. Тут можна швидко перекусити, пообідати під час робочого дня, зустрітися за кавою або провести вихідний із дітьми.

І найприємніше — для цього зовсім не обов’язково витрачати великі гроші.

Завітайте та переконайтеся самі!

Луцьк, проспект Волі, 54.Львівська, 63г
Бургер за 90, кава за 29 грн: GABAR у Луцьку дивує цінами та вибором страв для всієї родини

Ціни вказані відповідно до представленого меню та можуть змінюватися.

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Теги: GABAR, реклама
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