Синоптики попереджають про похолодання та сніг: якою буде погода в Україні у листопаді

Синоптики попереджають про похолодання та сніг: якою буде погода в Україні у листопаді
Листопад в Україні є перехідним місяцем від осені до зими. Середня температура повітря впродовж місяця становить від нуля до 4 градусів тепла. У низовинній частині Закарпатської області та місяцями на півдні країни – від +5 до +9 градусів.

Були роки, коли в листопаді температура повітря знижувалась до -24 градуси морозу. Водночас абсолютний максимум становить +29 °C.

Листопад ще називають передзим’ям. В цей період відбувається перехід через позначку +5 градусів у бік зниження.

Погода на листопад 2026 року


Як зазначено на сайті Українського гідрометцентру, листопад 2026 року очікується близьким до кліматичної норми:

  • середню температуру повітря прогнозують від +1 до +7 градусів,

  • місячну кількість опадів – 34-77 мм, на високогір’ї Карпат 77-100 мм.

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    Чи сильно похолодає на початку листопада


    У більшості областей на початку листопада відбудеться помітне зниження температури. Із 3-4 числа почнуться кількаденні дощі, а в Карпатах сніжитиме. Температура повітря становитиме від +5 до +8 градусів вдень. У південних областях буде тепліше орієнтовно на 2 градуси.

    У західних областях у другій декаді листопада прогнозують нічні заморозки.

    Погода у другій половині місяця


    Метеопортали, як от AccuWeather, після 15 листопада прогнозують близько +2 вдень та до -3 °C – вночі. Орієнтовно під кінець місяця може засніжити.

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