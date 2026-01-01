Синоптики попереджають про похолодання та сніг: якою буде погода в Україні у листопаді

Погода на листопад 2026 року

середню температуру повітря прогнозують від +1 до +7 градусів,

місячну кількість опадів – 34-77 мм, на високогір’ї Карпат 77-100 мм.

Чи сильно похолодає на початку листопада

Погода у другій половині місяця

Листопад в Україні є перехідним місяцем від осені до зими. Середня температура повітря впродовж місяця становить від нуля до 4 градусів тепла. У низовинній частині Закарпатської області та місяцями на півдні країни – від +5 до +9 градусів.Були роки, коли в листопаді температура повітря знижувалась до -24 градуси морозу. Водночас абсолютний максимум становить +29 °C.Листопад ще називають передзим’ям. В цей період відбувається перехід через позначку +5 градусів у бік зниження.Як зазначено на сайті Українського гідрометцентру, листопад 2026 року очікується близьким до кліматичної норми:У більшості областей на початку листопада відбудеться помітне зниження температури. Із 3-4 числа почнуться кількаденні дощі, а в Карпатах сніжитиме. Температура повітря становитиме від +5 до +8 градусів вдень. У південних областях буде тепліше орієнтовно на 2 градуси.Метеопортали, як от AccuWeather, після 15 листопада прогнозують близько +2 вдень та до -3 °C – вночі. Орієнтовно під кінець місяця може засніжити.