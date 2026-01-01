Синоптики попереджають про похолодання та сніг: якою буде погода в Україні у листопаді
Сьогодні, 11:13
Листопад в Україні є перехідним місяцем від осені до зими. Середня температура повітря впродовж місяця становить від нуля до 4 градусів тепла. У низовинній частині Закарпатської області та місяцями на півдні країни – від +5 до +9 градусів.
Були роки, коли в листопаді температура повітря знижувалась до -24 градуси морозу. Водночас абсолютний максимум становить +29 °C.
Листопад ще називають передзим’ям. В цей період відбувається перехід через позначку +5 градусів у бік зниження.
Як зазначено на сайті Українського гідрометцентру, листопад 2026 року очікується близьким до кліматичної норми:
середню температуру повітря прогнозують від +1 до +7 градусів,
місячну кількість опадів – 34-77 мм, на високогір’ї Карпат 77-100 мм.
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У більшості областей на початку листопада відбудеться помітне зниження температури. Із 3-4 числа почнуться кількаденні дощі, а в Карпатах сніжитиме. Температура повітря становитиме від +5 до +8 градусів вдень. У південних областях буде тепліше орієнтовно на 2 градуси.
У західних областях у другій декаді листопада прогнозують нічні заморозки.
Метеопортали, як от AccuWeather, після 15 листопада прогнозують близько +2 вдень та до -3 °C – вночі. Орієнтовно під кінець місяця може засніжити.
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Були роки, коли в листопаді температура повітря знижувалась до -24 градуси морозу. Водночас абсолютний максимум становить +29 °C.
Листопад ще називають передзим’ям. В цей період відбувається перехід через позначку +5 градусів у бік зниження.
Погода на листопад 2026 року
Як зазначено на сайті Українського гідрометцентру, листопад 2026 року очікується близьким до кліматичної норми:
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Чи сильно похолодає на початку листопада
У більшості областей на початку листопада відбудеться помітне зниження температури. Із 3-4 числа почнуться кількаденні дощі, а в Карпатах сніжитиме. Температура повітря становитиме від +5 до +8 градусів вдень. У південних областях буде тепліше орієнтовно на 2 градуси.
У західних областях у другій декаді листопада прогнозують нічні заморозки.
Погода у другій половині місяця
Метеопортали, як от AccuWeather, після 15 листопада прогнозують близько +2 вдень та до -3 °C – вночі. Орієнтовно під кінець місяця може засніжити.
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