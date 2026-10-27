У Луцьку мешканці проспекту Молоді залишилися без гарячої води

Через витік на тепловій мережі подачу теплоносія для приготування гарячої води призупинено для центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 10, просп. Молоді, 13, просп. Молоді, 5.Про це повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло» 27 жовтня."Місце витоку виявлено. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться сьогодні 27.10.2026 та триватимуть до кінця дня, після чого надання послуги з гарячого водопостачання для споживачів буде відновлено", - йдеться в повідомленні.Після ремонту надання послуги з гарячого водопостачання для споживачів обіцяють відновити.