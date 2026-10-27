У Луцьку мешканці проспекту Молоді залишилися без гарячої води
Сьогодні, 11:09
Через витік на тепловій мережі подачу теплоносія для приготування гарячої води призупинено для центральних теплових пунктів на просп. Молоді, 10, просп. Молоді, 13, просп. Молоді, 5.
Про це повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло» 27 жовтня.
"Місце витоку виявлено. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться сьогодні 27.10.2026 та триватимуть до кінця дня, після чого надання послуги з гарячого водопостачання для споживачів буде відновлено", - йдеться в повідомленні.
Після ремонту надання послуги з гарячого водопостачання для споживачів обіцяють відновити.
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Про це повідомили у державному комунальному підприємстві «Луцьктепло» 27 жовтня.
"Місце витоку виявлено. Роботи з ліквідації аварійної ситуації розпочнуться сьогодні 27.10.2026 та триватимуть до кінця дня, після чого надання послуги з гарячого водопостачання для споживачів буде відновлено", - йдеться в повідомленні.
Після ремонту надання послуги з гарячого водопостачання для споживачів обіцяють відновити.
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