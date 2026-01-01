16 балістичних ракет летіли на Україну вночі, - Зеленський





Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, пише



За його словами, кількість постраждалих після удару по корпусу одного зі столичних університетів і території поруч зросла до 12, серед них — п’ятеро студентів і співробітників університету.



«Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику. Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів», — повідомив Зеленський.



Так, за даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила дві балістичні ракети. Вдалося знешкодити також 255 дронів, основним напрямком атаки був Київ.



За словами президента, майже всі російські цілі — енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура, атакували й об’єкти на Київщині, Вінниччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та в Чернівецькій області.



«Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для “петріотів” та “насамсів”, які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають росії досягати цілей її терористичної кампанії», — додав Зеленський.



Нагадаємо, що вчора глава держави говорив, що міністр оборони США Піт Гегсет уже майже місяць не підписує контракти на постачання ракет Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час атак увечері й вночі росіяни запустили по Україні 16 балістичних ракет. За даними Повітряних сил, збити вдалося лише дві.Про це президентповідомив у соцмережах, пише Громадське За його словами, кількість постраждалих після удару по корпусу одного зі столичних університетів і території поруч зросла до 12, серед них — п’ятеро студентів і співробітників університету.«Поки екстрені служби допомагали людям і ліквідовували наслідки першого удару, росіяни знову застосували балістику. Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів», — повідомив Зеленський.Так, за даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила дві балістичні ракети. Вдалося знешкодити також 255 дронів, основним напрямком атаки був Київ.За словами президента, майже всі російські цілі — енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура, атакували й об’єкти на Київщині, Вінниччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та в Чернівецькій області.«Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для “петріотів” та “насамсів”, які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають росії досягати цілей її терористичної кампанії», — додав Зеленський.Нагадаємо, що вчора глава держави говорив, що міністр оборони СШАуже майже місяць не підписує контракти на постачання ракет Україні.

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