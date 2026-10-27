Обстріл Києва: є загибла, росіяни влучили й у Південний міст





За інформацією моніторингових каналів, обстріл вівся із Брянська. Повітряні Сили попередили про загрозу для столиці, пише



Мер Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами пошкоджено нежитлові будівлі.



Це вже другий балістичний обстріл міста за вечір та ніч. Під час першого росіяни вбили одну людину і травмували десятьох, було влучання у гуртожиток університету. Станом на ранок 27 жовтня відомо, що за обидві хвилі атаки Росія вбила в Києві одну людину, поранила 14.



У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.



Також поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.



Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.



На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.



У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомила Київська міська військова адміністрація.



У Києві внаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено Південний міст.



Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет. У Києві оголосили червоний рівень повітряної тривоги.За інформацією моніторингових каналів, обстріл вівся із Брянська. Повітряні Сили попередили про загрозу для столиці, пише LB.ua Мерповідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами пошкоджено нежитлові будівлі.Це вже другий балістичний обстріл міста за вечір та ніч. Під час першого росіяни вбили одну людину і травмували десятьох, було влучання у гуртожиток університету. Станом на ранок 27 жовтня відомо, що за обидві хвилі атаки Росія вбила в Києві одну людину, поранила 14.У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.Також поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомила Київська міська військова адміністрація.У Києві внаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено Південний міст.Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий.

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