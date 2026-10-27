Обстріл Києва: є загибла, росіяни влучили й у Південний міст

Обстріл Києва: є загибла, росіяни влучили й у Південний міст
Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет. У Києві оголосили червоний рівень повітряної тривоги.

За інформацією моніторингових каналів, обстріл вівся із Брянська. Повітряні Сили попередили про загрозу для столиці, пише LB.ua.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами пошкоджено нежитлові будівлі.

Це вже другий балістичний обстріл міста за вечір та ніч. Під час першого росіяни вбили одну людину і травмували десятьох, було влучання у гуртожиток університету. Станом на ранок 27 жовтня відомо, що за обидві хвилі атаки Росія вбила в Києві одну людину, поранила 14.

У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Також поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.

Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.
Обстріл Києва: є загибла, росіяни влучили й у Південний міст

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомила Київська міська військова адміністрація.

У Києві внаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено Південний міст.

Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий.

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Теги: Росія, війна
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