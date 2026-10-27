Обстріл Києва: є загибла, росіяни влучили й у Південний міст
Сьогодні, 09:18
Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет. У Києві оголосили червоний рівень повітряної тривоги.
За інформацією моніторингових каналів, обстріл вівся із Брянська. Повітряні Сили попередили про загрозу для столиці, пише LB.ua.
Мер Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами пошкоджено нежитлові будівлі.
Це вже другий балістичний обстріл міста за вечір та ніч. Під час першого росіяни вбили одну людину і травмували десятьох, було влучання у гуртожиток університету. Станом на ранок 27 жовтня відомо, що за обидві хвилі атаки Росія вбила в Києві одну людину, поранила 14.
У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.
Також поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.
Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.
На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомила Київська міська військова адміністрація.
У Києві внаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено Південний міст.
Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий.
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За інформацією моніторингових каналів, обстріл вівся із Брянська. Повітряні Сили попередили про загрозу для столиці, пише LB.ua.
Мер Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами пошкоджено нежитлові будівлі.
Це вже другий балістичний обстріл міста за вечір та ніч. Під час першого росіяни вбили одну людину і травмували десятьох, було влучання у гуртожиток університету. Станом на ранок 27 жовтня відомо, що за обидві хвилі атаки Росія вбила в Києві одну людину, поранила 14.
У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.
Також поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.
Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.
На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.
У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомила Київська міська військова адміністрація.
У Києві внаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено Південний міст.
Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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