У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО

У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО
У селищі Турійськ на Волині під час храмового свята у місцевій церкві св. Димитрія, освятили меморіальний дзвін на честь загиблих воїнів-захисників.

Про це повідомляють на сторінці парафії св. Димитрія Мироточця УГКЦ сел. Турійськ.

У неділю 25 жовтня парафія святого великомученика Димитрія Мироточця УГКЦ у Турійську відзначила свій престольний празник. Богослужіння та святкові заходи очолив Преосвященний Владика Йосафат Говера, Екзарх Луцький.
У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО

Після святкового богослужіння було звершено освячення меморіального дзвона, названого на честь святого Димитрія та присвяченого памʼяті полеглих Захисників України. Також у цей празничний день освячено церковний купол і намісні храмові ікони.
У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО

Храмові урочистості завершилися традиційним многоліттям, молитвою за Україну «Боже великий, єдиний» та спільним парафіяльним частуванням.
У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО
У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО
У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Турійськ, церква, меморіальний дзвін, УГКЦ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Чи очікувати магнітні бурі 27 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
Волинь готується надати притулок переселенцям з окупованих територій
Сьогодні, 01:15
27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нові критерії та ліміти: в Україні змінили правила бронювання
26 жовтня, 23:19
Медіа
відео
1/8