У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У селищі Турійськ на Волині під час храмового свята у місцевій церкві св. Димитрія, освятили меморіальний дзвін на честь загиблих воїнів-захисників.
Про це повідомляють на сторінці парафії св. Димитрія Мироточця УГКЦ сел. Турійськ.
У неділю 25 жовтня парафія святого великомученика Димитрія Мироточця УГКЦ у Турійську відзначила свій престольний празник. Богослужіння та святкові заходи очолив Преосвященний Владика Йосафат Говера, Екзарх Луцький.
Після святкового богослужіння було звершено освячення меморіального дзвона, названого на честь святого Димитрія та присвяченого памʼяті полеглих Захисників України. Також у цей празничний день освячено церковний купол і намісні храмові ікони.
Храмові урочистості завершилися традиційним многоліттям, молитвою за Україну «Боже великий, єдиний» та спільним парафіяльним частуванням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці парафії св. Димитрія Мироточця УГКЦ сел. Турійськ.
У неділю 25 жовтня парафія святого великомученика Димитрія Мироточця УГКЦ у Турійську відзначила свій престольний празник. Богослужіння та святкові заходи очолив Преосвященний Владика Йосафат Говера, Екзарх Луцький.
Після святкового богослужіння було звершено освячення меморіального дзвона, названого на честь святого Димитрія та присвяченого памʼяті полеглих Захисників України. Також у цей празничний день освячено церковний купол і намісні храмові ікони.
Храмові урочистості завершилися традиційним многоліттям, молитвою за Україну «Боже великий, єдиний» та спільним парафіяльним частуванням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Чи очікувати магнітні бурі 27 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нові критерії та ліміти: в Україні змінили правила бронювання
26 жовтня, 23:19