У селищі на Волині освятили пам'ятний дзвін на честь загиблих воїнів. ФОТО

У селищі Турійськ на Волині під час храмового свята у місцевій церкві св. Димитрія, освятили меморіальний дзвін на честь загиблих воїнів-захисників.Про це повідомляють на сторінці парафії св. Димитрія Мироточця УГКЦ сел. Турійськ.У неділю 25 жовтня парафія святого великомученика Димитрія Мироточця УГКЦ у Турійську відзначила свій престольний празник. Богослужіння та святкові заходи очолив Преосвященний Владика, Екзарх Луцький.Після святкового богослужіння було звершено освячення меморіального дзвона, названого на честь святого Димитрія та присвяченого памʼяті полеглих Захисників України. Також у цей празничний день освячено церковний купол і намісні храмові ікони.Храмові урочистості завершилися традиційним многоліттям, молитвою за Україну «Боже великий, єдиний» та спільним парафіяльним частуванням.