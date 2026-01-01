Чи очікувати магнітні бурі 27 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
У вівторок, 27 жовтня, магнітне поле Землі, за попередніми розрахунками, буде спокійнішим.
Про це повідомляє Oboz.ua.
Максимальне очікуване значення індексу Kp протягом цих трьох днів становить 4 бали, що не відповідає рівню магнітної бурі. Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
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Про це повідомляє Oboz.ua.
Максимальне очікуване значення індексу Kp протягом цих трьох днів становить 4 бали, що не відповідає рівню магнітної бурі. Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
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