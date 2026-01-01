Чи очікувати магнітні бурі 27 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 27 жовтня: прогноз
У вівторок, 27 жовтня, магнітне поле Землі, за попередніми розрахунками, буде спокійнішим.

Про це повідомляє Oboz.ua.

Максимальне очікуване значення індексу Kp протягом цих трьох днів становить 4 бали, що не відповідає рівню магнітної бурі. Про це свідчить прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 27 жовтня: прогноз
Сьогодні, 03:41
Волинь готується надати притулок переселенцям з окупованих територій
Сьогодні, 01:15
27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нові критерії та ліміти: в Україні змінили правила бронювання
26 жовтня, 23:19
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Володимира Полякова
26 жовтня, 22:38
Медіа
відео
1/8