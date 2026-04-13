ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Володимира Полякова

На Волинь надійшло ще одне підтвердження високої ціни нашої свободи… ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна-захисника з Олицької громади.Про це повідомили на стоірнці Олицької міської ради."Із глибоким сумом та скорботою наша громада отримує страшні звістки, які розривають серця на частини. Офіційна ДНК-експертиза остаточно підтвердила те, у що до останнього не хотілося не вірити…На щиті до рідного дому назавжди повертається наш Герой — солдат,, житель с.Метельне, 15.07.1984 р.н., майстер 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів ВЧ А4640, який зник безвісти 13.04.2026 року. Загинув Герой в ході бойових дій біля н.п. Білицьке, Донецької області 13.04.2026року", - йдеться у дописі.Довгі 6 місяців невідомості, тривожних очікувань і молитов розбилися об жорстоку реальність війни.Про чин прощання та поховання повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.