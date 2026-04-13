ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Володимира Полякова
Сьогодні, 22:38
На Волинь надійшло ще одне підтвердження високої ціни нашої свободи… ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна-захисника з Олицької громади.
Про це повідомили на стоірнці Олицької міської ради.
"Із глибоким сумом та скорботою наша громада отримує страшні звістки, які розривають серця на частини. Офіційна ДНК-експертиза остаточно підтвердила те, у що до останнього не хотілося не вірити…На щиті до рідного дому назавжди повертається наш Герой — солдат, ПОЛЯКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, житель с.Метельне, 15.07.1984 р.н., майстер 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів ВЧ А4640, який зник безвісти 13.04.2026 року. Загинув Герой в ході бойових дій біля н.п. Білицьке, Донецької області 13.04.2026року", - йдеться у дописі.
Довгі 6 місяців невідомості, тривожних очікувань і молитов розбилися об жорстоку реальність війни.
Про чин прощання та поховання повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомили на стоірнці Олицької міської ради.
"Із глибоким сумом та скорботою наша громада отримує страшні звістки, які розривають серця на частини. Офіційна ДНК-експертиза остаточно підтвердила те, у що до останнього не хотілося не вірити…На щиті до рідного дому назавжди повертається наш Герой — солдат, ПОЛЯКОВ ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ, житель с.Метельне, 15.07.1984 р.н., майстер 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів ВЧ А4640, який зник безвісти 13.04.2026 року. Загинув Герой в ході бойових дій біля н.п. Білицьке, Донецької області 13.04.2026року", - йдеться у дописі.
Довгі 6 місяців невідомості, тривожних очікувань і молитов розбилися об жорстоку реальність війни.
Про чин прощання та поховання повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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