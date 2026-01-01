У Луцьку тимчасово не буде води на 2 проспектах і вулиці





Про це повідомили в Луцькій міській раді.



"Увага! Тимчасове припинення водопостачання. 27 жовтня з 10:00 до 18:00 не буде холодної та гарячої води за адресами: просп. Соборності, 13–376 (непарна сторона); вул. Ветеранів, 1–19 (непарна сторона);

просп. Молоді, 23.



Причина — заміна водопровідної мережі на вул. Ветеранів, 14.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині тимчасово буде припинене водопостачання для окремих містян.Про це повідомили в Луцькій міській раді."Увага! Тимчасове припинення водопостачання. 27 жовтня з 10:00 до 18:00 не буде холодної та гарячої води за адресами: просп. Соборності, 13–376 (непарна сторона); вул. Ветеранів, 1–19 (непарна сторона);просп. Молоді, 23.Причина — заміна водопровідної мережі на вул. Ветеранів, 14.

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