Волинь готується надати притулок переселенцям з окупованих територій

На Волині шукають додаткові місця для розміщення внупрішньопереміщених осіб з тимчасовоокупованих територій.Про це повідомили у Волинській ОВА.Про пошук додаткових місць для розміщення ВПО йшлося під час щотижневої наради т.в.о начальника ОВА. Участь у засіданні взяв голова ВолиньрадиЗокрема, зазначалося, що повернення цивільних з тимчасово окупованих територій здійснюється через єдиний функціонуючий пункт пропуску «Доманове», що на кордонні з білоруссю. Лише за минулий тиждень тут прийняли понад 300 українських громадян. Тож в очікуванні збільшення кількості евакуйованих з тимчасово окупованих територій та прифронтових населених пунктів, область готується до їх тимчасового чи постійного розміщення.Директорка департаменту соціального захисту населення ОВАрозповіла, що на сьогодні в області зареєстровано 45 тисяч вимушених переселенців, а вільними залишаються менше сотні місць. До пошуку нових площ проживання долучились 17 громад області - це приватні будинки, школи, та інші приміщення. Таким чином вдалося зарезервувати додаткових 185 ліжко-місць. Оксана Гобод також звернулася до керівництва ДСНС з проханням оглянути усі 28 об’єктів у громадах та перевірити їх на предмет безпеки.