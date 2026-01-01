Волинь готується надати притулок переселенцям з окупованих територій

Волинь готується надати притулок переселенцям з окупованих територій
На Волині шукають додаткові місця для розміщення внупрішньопереміщених осіб з тимчасовоокупованих територій.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Про пошук додаткових місць для розміщення ВПО йшлося під час щотижневої наради т.в.о начальника ОВА Романа Романюка. Участь у засіданні взяв голова Волиньради Григорій Недопад.

Зокрема, зазначалося, що повернення цивільних з тимчасово окупованих територій здійснюється через єдиний функціонуючий пункт пропуску «Доманове», що на кордонні з білоруссю. Лише за минулий тиждень тут прийняли понад 300 українських громадян. Тож в очікуванні збільшення кількості евакуйованих з тимчасово окупованих територій та прифронтових населених пунктів, область готується до їх тимчасового чи постійного розміщення.

Директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Оксана Гобод розповіла, що на сьогодні в області зареєстровано 45 тисяч вимушених переселенців, а вільними залишаються менше сотні місць. До пошуку нових площ проживання долучились 17 громад області - це приватні будинки, школи, та інші приміщення. Таким чином вдалося зарезервувати додаткових 185 ліжко-місць. Оксана Гобод також звернулася до керівництва ДСНС з проханням оглянути усі 28 об’єктів у громадах та перевірити їх на предмет безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ВПО, притулок, підготовка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь готується надати притулок переселенцям з окупованих територій
Сьогодні, 01:15
27 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Нові критерії та ліміти: в Україні змінили правила бронювання
26 жовтня, 23:19
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Володимира Полякова
26 жовтня, 22:38
У Луцьку тимчасово не буде води на 2 проспектах і вулиці
26 жовтня, 21:57
Медіа
відео
1/8