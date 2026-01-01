ОККО планує запустити свою ВЕС 147 МВт на Волині

ОККО планує запустити свою ВЕС 147 МВт на Волині
OKKO Group планує здати в експлуатацію свою ВЕС 147 МВт у Волинській області в кінці цього-початку наступного року і розпочала будівництво другої ВЕС 190 МВт у Волинській області.

Про це повідомив СЕО групи Василь Даниляк, - пише "Інтерфакс-Україна".

"До кінця року, може перейде на I квартал 2027 року, здамо в експлуатацію ВЕС 147 МВт. Цей проєкт фінансується спільно з ЄБРР, МФК і ЧБТР. Біля нього вже стартонули ВЕС 190 МВт", – сказав Даниляк під час Київського міжнародного економічного форуму в понеділок.

Він зазначив, що обсяг будівництва ВЕС 147 МВт становить приблизно EUR200 млн, ВЕС 190 МВт – EUR300 млн.

Даниляк також підтвердив, що ОККО буде здавати в експлуатацію свій біоетанольний завод наступного року.

За словами СЕО ОККО, інвестувати під час війни групу спонукають нові можливості в енергетиці,

"Війна оголила багато проблем енергосистеми, великі об'єкти стали вразливими до атак, і був даний абсолютно правильний вектор розвитку в децентралізацію генерації", – зазначив Даниляк.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 17 червня 2026 року затвердив рішення про надання до EUR50 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", мажоритарно підконтрольним VI.AN Holding, що входить до групи OKKO, для фінансування будівництва та експлуатації ВЕС 189 МВт в Україні.

Кредит ЄБРР буде частиною забезпеченого боргового фінансування проєкту за участю Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Чорноморського банку торгівлі та розвитку (BSTDB).

У квітні 2025 року ЄБРР, IFC та ЧБТР оголосили про надання групі "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області.

ОККО планувала запустити біоетанольний завод з інвестиціями в EUR110 млн у третьому кварталі 2026 року, але запуск довелося відтермінувати через затримки з постачанням обладнання.

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

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Теги: Волинь, ВЕС, ОККО, гроші, будівництво
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