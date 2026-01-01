ОККО планує запустити свою ВЕС 147 МВт на Волині





Про це повідомив СЕО групи Василь Даниляк, - пише



"До кінця року, може перейде на I квартал 2027 року, здамо в експлуатацію ВЕС 147 МВт. Цей проєкт фінансується спільно з ЄБРР, МФК і ЧБТР. Біля нього вже стартонули ВЕС 190 МВт", – сказав Даниляк під час Київського міжнародного економічного форуму в понеділок.



Він зазначив, що обсяг будівництва ВЕС 147 МВт становить приблизно EUR200 млн, ВЕС 190 МВт – EUR300 млн.



Даниляк також підтвердив, що ОККО буде здавати в експлуатацію свій біоетанольний завод наступного року.



За словами СЕО ОККО, інвестувати під час війни групу спонукають нові можливості в енергетиці,



"Війна оголила багато проблем енергосистеми, великі об'єкти стали вразливими до атак, і був даний абсолютно правильний вектор розвитку в децентралізацію генерації", – зазначив Даниляк.



Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 17 червня 2026 року затвердив рішення про надання до EUR50 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", мажоритарно підконтрольним VI.AN Holding, що входить до групи OKKO, для фінансування будівництва та експлуатації ВЕС 189 МВт в Україні.



Кредит ЄБРР буде частиною забезпеченого боргового фінансування проєкту за участю Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Чорноморського банку торгівлі та розвитку (BSTDB).



У квітні 2025 року ЄБРР, IFC та ЧБТР оголосили про надання групі "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області.



ОККО планувала запустити біоетанольний завод з інвестиціями в EUR110 млн у третьому кварталі 2026 року, але запуск довелося відтермінувати через затримки з постачанням обладнання.



OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.



Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! OKKO Group планує здати в експлуатацію свою ВЕС 147 МВт у Волинській області в кінці цього-початку наступного року і розпочала будівництво другої ВЕС 190 МВт у Волинській області.Про це повідомив СЕО групи, - пише "Інтерфакс-Україна". "До кінця року, може перейде на I квартал 2027 року, здамо в експлуатацію ВЕС 147 МВт. Цей проєкт фінансується спільно з ЄБРР, МФК і ЧБТР. Біля нього вже стартонули ВЕС 190 МВт", – сказав Даниляк під час Київського міжнародного економічного форуму в понеділок.Він зазначив, що обсяг будівництва ВЕС 147 МВт становить приблизно EUR200 млн, ВЕС 190 МВт – EUR300 млн.Даниляк також підтвердив, що ОККО буде здавати в експлуатацію свій біоетанольний завод наступного року.За словами СЕО ОККО, інвестувати під час війни групу спонукають нові можливості в енергетиці,"Війна оголила багато проблем енергосистеми, великі об'єкти стали вразливими до атак, і був даний абсолютно правильний вектор розвитку в децентралізацію генерації", – зазначив Даниляк.Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 17 червня 2026 року затвердив рішення про надання до EUR50 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", мажоритарно підконтрольним VI.AN Holding, що входить до групи OKKO, для фінансування будівництва та експлуатації ВЕС 189 МВт в Україні.Кредит ЄБРР буде частиною забезпеченого боргового фінансування проєкту за участю Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Чорноморського банку торгівлі та розвитку (BSTDB).У квітні 2025 року ЄБРР, IFC та ЧБТР оголосили про надання групі "Галнафтогаз" EUR157 млн кредиту на ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області.ОККО планувала запустити біоетанольний завод з інвестиціями в EUR110 млн у третьому кварталі 2026 року, але запуск довелося відтермінувати через затримки з постачанням обладнання.OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є

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