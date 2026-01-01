У Польщі думають про перенесення прикордонного контролю з України на свою територію





Про це Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило у відповіді на запит

«Якщо ситуація в Україні зміниться і з огляду на безпеку службовців та осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, виникне необхідність запровадити контроль на польському боці кордону, Польща готова підтримати таке рішення. Однак воно має ґрунтуватися на спільному контролі обох держав», – повідомили у польському МВС.



У відомстві наголосили, що жодного рішення з цього питання наразі не ухвалено.



Польська сторона також пояснила, що правила Шенгенської зони, до якої Польща належить, а Україна ні, накладають певні обмеження на прикордонні перевірки представниками держав, які до неї не входять.



«Відповідно до законодавства, немає можливості, щоб співробітники Прикордонної служби або представники інших служб третьої держави, такої як Україна, самостійно здійснювали прикордонний контроль на території держави Шенгенської зони. Це стосується не лише перевірки документів, а й контролю якості та відповідності товарів вимогам ЄС», – заявили у міністерстві.



У Варшаві також зазначили, що рішення про зміну порядку контролю потребуватиме повідомлення Європейської комісії з огляду на оновлені правила переміщення людей і товарів у Шенгенській зоні.



Водночас Європейська комісія у відповіді на окремий запит Радіо Свобода підтвердила підтримку процесу створення спільних пунктів контролю та повідомила, що вже надала оцінку проєкту українсько-польської угоди щодо його відповідності законодавству ЄС. У Брюсселі при цьому наголосили, що формальний дозвіл Єврокомісії для підписання двосторонньої угоди не потрібен.



«Хоча Єврокомісія проводить оцінку відповідності угоди законодавству ЄС, жодного формального схвалення такої угоди з боку Єврокомісії для її укладення не передбачено і не потрібно. Отже, саме дві держави мають завершити переговори», – повідомив речник Єврокомісії.



Тим часом речниця польського МВС Кароліна Ґалецька підтвердила польським ЗМІ 23 жовтня, що прикордонні служби Польщі й України провели зустрічі щодо можливого перенесення контролю після російських атак. Водночас вона теж наголосила, що політичного рішення з цього питання поки немає.



За словами першого заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача, Польща наразі розглядає, як діяти після отримання зауважень Єврокомісії до проєкту договору. Як він пояснив Радіо Свобода, Брюссель інакше тлумачить окремі положення Шенгенського кодексу.



23 жовтня газета Financial Times повідомила, що Україна прагне перенести перевірки вантажівок із зерном на територію Польщі та Словаччини через посилення російських атак на прикордонну й транспортну інфраструктуру. Таке рішення могло б допомогти забезпечити безперервність експорту української агропродукції.



Водночас, як раніше розповів Радіо Свобода Сергій Деркач, українська ініціатива стосується не лише вантажного транспорту та агропродукції, а й пасажирських перевезень. Ідеться про так званий скоординований контроль, за якого українські прикордонники та митники працювали б на території сусідньої країни ЄС поруч із її службами. Це має дозволити продовжувати роботу пунктів пропуску навіть у разі пошкодження інфраструктури на українському боці та зменшити ризики для людей через російські атаки.



В інтерв’ю Радіо Свобода, записаному 30 вересня, Деркач розповів, що Україна й Польща вже обмінялися офіційними листами про готовність підписати угоду, однак залишалися юридичні питання щодо повноважень українських прикордонників на території ЄС, зокрема затримання осіб або товарів. Він висловлював сподівання, що угоди з Польщею та Словаччиною вдасться підписати до кінця 2026 року.



Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури України, під час розмови з Радіо Свобода у Брюсселі 30 вересня 2026 року.



Перенесення українських перевірок на територію сусідів стало особливо актуальним через російські атаки на прикордонну інфраструктуру. Зокрема, 12 вересня російський безпілотник уразив локомотив на залізничному пункті пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Незадовго до удару звідти вирушив дипломатичний поїзд, серед пасажирів якого був колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. В «Укрзалізниці» припустили, що саме цей поїзд міг бути ціллю атаки.



Крім перенесення перевірок на територію сусідніх держав, Україна планує до кінця 2026 року забезпечити всі прикордонні пункти пропуску укриттями. Як повідомив Деркач, Євросоюз допоможе із закупівлею укриттів приблизно для третини з них. Водночас посадовець зауважив, що строки реалізації залежать від можливостей виробників, оскільки попит на укриття в Україні високий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща готова розглянути перенесення прикордонного контролю з українського боку кордону на свою територію, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація через російські обстріли. Водночас рішення про це досі не ухвалене.Про це Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Якщо ситуація в Україні зміниться і з огляду на безпеку службовців та осіб, які перетинають кордон в обох напрямках, виникне необхідність запровадити контроль на польському боці кордону, Польща готова підтримати таке рішення. Однак воно має ґрунтуватися на спільному контролі обох держав», – повідомили у польському МВС.У відомстві наголосили, що жодного рішення з цього питання наразі не ухвалено.Польська сторона також пояснила, що правила Шенгенської зони, до якої Польща належить, а Україна ні, накладають певні обмеження на прикордонні перевірки представниками держав, які до неї не входять.«Відповідно до законодавства, немає можливості, щоб співробітники Прикордонної служби або представники інших служб третьої держави, такої як Україна, самостійно здійснювали прикордонний контроль на території держави Шенгенської зони. Це стосується не лише перевірки документів, а й контролю якості та відповідності товарів вимогам ЄС», – заявили у міністерстві.У Варшаві також зазначили, що рішення про зміну порядку контролю потребуватиме повідомлення Європейської комісії з огляду на оновлені правила переміщення людей і товарів у Шенгенській зоні.Водночас Європейська комісія у відповіді на окремий запит Радіо Свобода підтвердила підтримку процесу створення спільних пунктів контролю та повідомила, що вже надала оцінку проєкту українсько-польської угоди щодо його відповідності законодавству ЄС. У Брюсселі при цьому наголосили, що формальний дозвіл Єврокомісії для підписання двосторонньої угоди не потрібен.«Хоча Єврокомісія проводить оцінку відповідності угоди законодавству ЄС, жодного формального схвалення такої угоди з боку Єврокомісії для її укладення не передбачено і не потрібно. Отже, саме дві держави мають завершити переговори», – повідомив речник Єврокомісії.Тим часом речниця польського МВС Кароліна Ґалецька підтвердила польським ЗМІ 23 жовтня, що прикордонні служби Польщі й України провели зустрічі щодо можливого перенесення контролю після російських атак. Водночас вона теж наголосила, що політичного рішення з цього питання поки немає.За словами першого заступника міністра розвитку громад та територій України Сергія Деркача, Польща наразі розглядає, як діяти після отримання зауважень Єврокомісії до проєкту договору. Як він пояснив Радіо Свобода, Брюссель інакше тлумачить окремі положення Шенгенського кодексу.23 жовтня газета Financial Times повідомила, що Україна прагне перенести перевірки вантажівок із зерном на територію Польщі та Словаччини через посилення російських атак на прикордонну й транспортну інфраструктуру. Таке рішення могло б допомогти забезпечити безперервність експорту української агропродукції.Водночас, як раніше розповів Радіо Свобода Сергій Деркач, українська ініціатива стосується не лише вантажного транспорту та агропродукції, а й пасажирських перевезень. Ідеться про так званий скоординований контроль, за якого українські прикордонники та митники працювали б на території сусідньої країни ЄС поруч із її службами. Це має дозволити продовжувати роботу пунктів пропуску навіть у разі пошкодження інфраструктури на українському боці та зменшити ризики для людей через російські атаки.В інтерв’ю Радіо Свобода, записаному 30 вересня, Деркач розповів, що Україна й Польща вже обмінялися офіційними листами про готовність підписати угоду, однак залишалися юридичні питання щодо повноважень українських прикордонників на території ЄС, зокрема затримання осіб або товарів. Він висловлював сподівання, що угоди з Польщею та Словаччиною вдасться підписати до кінця 2026 року.Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури України, під час розмови з Радіо Свобода у Брюсселі 30 вересня 2026 року.Перенесення українських перевірок на територію сусідів стало особливо актуальним через російські атаки на прикордонну інфраструктуру. Зокрема, 12 вересня російський безпілотник уразив локомотив на залізничному пункті пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею. Незадовго до удару звідти вирушив дипломатичний поїзд, серед пасажирів якого був колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон. В «Укрзалізниці» припустили, що саме цей поїзд міг бути ціллю атаки.Крім перенесення перевірок на територію сусідніх держав, Україна планує до кінця 2026 року забезпечити всі прикордонні пункти пропуску укриттями. Як повідомив Деркач, Євросоюз допоможе із закупівлею укриттів приблизно для третини з них. Водночас посадовець зауважив, що строки реалізації залежать від можливостей виробників, оскільки попит на укриття в Україні високий.

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