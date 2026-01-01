Оголосили про початок режиму тиші в окупованих Олешках на Херсонщині

Дмитро Лубінець оголосив про початок режиму припинення вогню на Херсонщині, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа, повідомляє



Режим тиші розпочався о 3:00 за київським часом (о 4:00 — за московським) «на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії».



«Сторони дотримуються домовленостей, яких ми досягнули як керівники переговорних груп із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних в Олешках та виконання встановлених домовленостей», — написав Лубінець.



Раніше в Генштабі ЗСУ зазначали, що режим тиші встановлюється виключно для гуманітарної операції: доставлення допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.



«Закликаємо усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку ви отримуєте й поширюєте. Користуйтесь офіційними джерелами інформації. Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу й місця пересування людей та гуманітарних колон», — заявили в Генштабі.



Що відомо?



23 жовтня генеральні штаби збройних сил рф та України заявили, що запровадять режим тиші із 3:00 27 жовтня за київським часом. Контролювати його мають Україна, росія і США.



Білий дім повідомив, що припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США Меланія Трамп, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом. Меланія Трамп відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.



Місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Омбудсменоголосив про початок режиму припинення вогню на Херсонщині, щоб вивести людей з окупованих Олешок, де триває гуманітарна катастрофа, повідомляє Громадське Режим тиші розпочався о 3:00 за київським часом (о 4:00 — за московським) «на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії».«Сторони дотримуються домовленостей, яких ми досягнули як керівники переговорних груп із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних в Олешках та виконання встановлених домовленостей», — написав Лубінець.Раніше в Генштабі ЗСУ зазначали, що режим тиші встановлюється виключно для гуманітарної операції: доставлення допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.«Закликаємо усіх у цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку ви отримуєте й поширюєте. Користуйтесь офіційними джерелами інформації. Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу й місця пересування людей та гуманітарних колон», — заявили в Генштабі.23 жовтня генеральні штаби збройних сил рф та України заявили, що запровадять режим тиші із 3:00 27 жовтня за київським часом. Контролювати його мають Україна, росія і США.Білий дім повідомив, що припинення вогню між росією та Україною домоглася перша леді США Меланія Трамп, яка разом зі своїм представником безпосередньо співпрацювала з російським та українським керівництвом. Меланія Трамп відіграла роль «ексклюзивного посередника», ініціювавши переговори з обома країнами та узгодивши з ними цілі угоди, технічні процедури, терміни, процеси та умови.Місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді та на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.

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