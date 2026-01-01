Чому на Волині затримується реконструкція ветеранського простору за 30 млн грн





Про це



Причиною загальнонаціонального призупинення капітальних видатків стало відставання надходжень міжнародної фіндопомоги від запланованих обсягів, через що уряд тимчасово обмежив фінансування непершочергових бюджетних витрат, зокрема капітальних проєктів державного і місцевих бюджетів.



Після зупинки капітальних платежів роботи продовжують за рахунок коштів, які надійшли раніше, інформувала начальниця технічного відділу Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання (МТМО).



За даними моніторингу, станом на 11 вересня 2026 року на проєкт використали 14,36 млн грн — орієнтовно половина вартості договору з підрядником. Подальша оплата робіт, сказала посадовиця, опинилася під загрозою, хоча в бюджеті громади залишаються передбачені на проєкт кошти.



За графіком фінансування, який дослідили в ГО, у вересні-грудні 2026 року потрібно оплатити роботи на 8,99 млн грн, однак доступ до капітальних платежів обмежений, а наявних бюджетних призначень недостатньо для покриття всієї суми.



Договір із підрядником (ТОВ «Волбуд») уклали 28 квітня 2025 року на суму 28,92 млн грн. Основним джерелом фінансування став бюджет Ковельської громади. У 2025-му на роботи спрямували 6,6 млн грн, а на 2026 рік передбачили ще 14,29 млн грн. Решту суми — 8,77 млн грн громада планувала залучити з Державного фонду регіонального розвитку в межах Ukraine Facility.



Як зазначає «Антикорупційний штаб», у Ковельській міській територіальній громаді сподіваються на якнайшвидше відновлення фінансування. Якщо платежі не відновлять, підрядник може призупинити роботи, а завершення реконструкції цього року стане малоймовірним.



Кошти, які не вдасться використати до кінця бюджетного періоду, доведеться повторно передбачати в бюджеті на 2027 рік. Для проєкту це означає ризик перенесення строків, а для ветеранів та їхніх родин — відтермінування можливості користуватися новим простором», — сказано в повідомленні.



Ветеранський простір у Ковелі: що там буде



Проєкт передбачає реконструкцію будівлі колишньої дитячої поліклініки під простір для комплексної підтримки ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Тут мають надавати соціальну, психологічну, інформаційну та консультативну допомогу.



Будівля не використовувалася з 2019 року. Відновлювати в ній дитячу поліклініку не планують, оскільки медичну допомогу дітям громади надають в іншому приміщенні.



Створення ветеранського простору має забезпечити ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам доступ до необхідної підтримки в громаді. Реалізація цієї мети залежить не лише від якості проєктування та виконання робіт, а й від своєчасного фінансування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будівництво ветеранського простору вартістю майже 29,7 мільйона гривень у місті Ковелі опинилося під загрозою. Восени 2026 року роботи зіткнулися з ризиком затримки через блокування капітальних платежів.Про це Суспільному повідомили в громадській організації «Антикорупційний штаб».Причиною загальнонаціонального призупинення капітальних видатків стало відставання надходжень міжнародної фіндопомоги від запланованих обсягів, через що уряд тимчасово обмежив фінансування непершочергових бюджетних витрат, зокрема капітальних проєктів державного і місцевих бюджетів.Після зупинки капітальних платежів роботи продовжують за рахунок коштів, які надійшли раніше, інформувала начальниця технічного відділу Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання (МТМО).За даними моніторингу, станом на 11 вересня 2026 року на проєкт використали 14,36 млн грн — орієнтовно половина вартості договору з підрядником. Подальша оплата робіт, сказала посадовиця, опинилася під загрозою, хоча в бюджеті громади залишаються передбачені на проєкт кошти.За графіком фінансування, який дослідили в ГО, у вересні-грудні 2026 року потрібно оплатити роботи на 8,99 млн грн, однак доступ до капітальних платежів обмежений, а наявних бюджетних призначень недостатньо для покриття всієї суми.Договір із підрядником (ТОВ «Волбуд») уклали 28 квітня 2025 року на суму 28,92 млн грн. Основним джерелом фінансування став бюджет Ковельської громади. У 2025-му на роботи спрямували 6,6 млн грн, а на 2026 рік передбачили ще 14,29 млн грн. Решту суми — 8,77 млн грн громада планувала залучити з Державного фонду регіонального розвитку в межах Ukraine Facility.Як зазначає «Антикорупційний штаб», у Ковельській міській територіальній громаді сподіваються на якнайшвидше відновлення фінансування. Якщо платежі не відновлять, підрядник може призупинити роботи, а завершення реконструкції цього року стане малоймовірним.Кошти, які не вдасться використати до кінця бюджетного періоду, доведеться повторно передбачати в бюджеті на 2027 рік. Для проєкту це означає ризик перенесення строків, а для ветеранів та їхніх родин — відтермінування можливості користуватися новим простором», — сказано в повідомленні.Проєкт передбачає реконструкцію будівлі колишньої дитячої поліклініки під простір для комплексної підтримки ветеранів, військовослужбовців і членів їхніх родин. Тут мають надавати соціальну, психологічну, інформаційну та консультативну допомогу.Будівля не використовувалася з 2019 року. Відновлювати в ній дитячу поліклініку не планують, оскільки медичну допомогу дітям громади надають в іншому приміщенні.Створення ветеранського простору має забезпечити ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам доступ до необхідної підтримки в громаді. Реалізація цієї мети залежить не лише від якості проєктування та виконання робіт, а й від своєчасного фінансування.

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