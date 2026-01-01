На Волині домашній кіт покусав господню: у тварини підтвердили сказ





Про це 27 жовтня розповів у коментарі Дмитро Бикирук. З його слів, жителька Турійська відразу повідомила ветлікаря про напад кота.



«Півроку тому домашній кіт прийшов додому покусаним. Господарі припустили, що на тварину напав лис. Тоді кота щепили від сказу. Але ознаки хвороби проявилися зараз», — сказав Дмитро Бикирук.



Кіт загинув через день після того, як вкусив власницю. Експертиза підтвердила у домашньої тварини сказ.



«Відбулося засідання протиепізоотичної комісії при Ковельській райдержадміністрації. У селищі Турійськ на два місяці запровадили карантин, розпочався подвірний обхід, будуть щеплювати від сказу домашніх котів та собак», — розповів посадовець.



Як додав Дмитро Бикирук, жінка, яку вкусив кіт, отримує антирабічну вакцину та перебуває під спостереженням лікарів.



Що робити у випадку покусу дикої тварини

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.



Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.



Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Турійськ Ковельського району жінку вкусив домашній кіт. Згодом тварина померла. Експертиза підтвердила у тварини сказ.Про це 27 жовтня розповів у коментарі Суспільному начальник Ковельської райлікарні ветеринарної медицини. З його слів, жителька Турійська відразу повідомила ветлікаря про напад кота.«Півроку тому домашній кіт прийшов додому покусаним. Господарі припустили, що на тварину напав лис. Тоді кота щепили від сказу. Але ознаки хвороби проявилися зараз», — сказав Дмитро Бикирук.Кіт загинув через день після того, як вкусив власницю. Експертиза підтвердила у домашньої тварини сказ.«Відбулося засідання протиепізоотичної комісії при Ковельській райдержадміністрації. У селищі Турійськ на два місяці запровадили карантин, розпочався подвірний обхід, будуть щеплювати від сказу домашніх котів та собак», — розповів посадовець.Як додав Дмитро Бикирук, жінка, яку вкусив кіт, отримує антирабічну вакцину та перебуває під спостереженням лікарів.Що робити у випадку покусу дикої твариниУ Міністерстві охорони здоров'я зазначають: захворіти на сказ може людина або тварина, якщо їх укусить, подряпає або послинить пошкоджену шкіру інфікована тварина. На сказ можуть захворіти всі ссавці, тож кажани, лисиці, собаки, коти, їжаки, білки, гризуни й інші представники фауни — потенційно можуть бути хворими на сказ. Це може бути як дика тварина, так і домашня, якщо її не вакцинували.Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з 3-місячного віку. Для проведення щеплення тварині необхідно звернутися до лікарень ветеринарної медицини Держпродспоживслужби.Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають. Пероральна імунізація – єдиний дієвий спосіб профілактичної вакцинації диких тварин проти сказу. Вакцина сприяє створенню імунітету та не викликає захворювання сказу у диких м'ясоїдних тварин, а також безпечна для інших тварин.

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