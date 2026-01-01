Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Вадимом Ляшуком

Вадима Ляшука.



Про це



Вадим Леонтійович Ляшук народився 30 жовтня 1985 року в Луцьку. Навчався у школах сіл Прилуцьке та Дачне, де певний час проживав. Згодом здобував освіту в Івано-Франківському педагогічному коледжі фізичного виховання. Працював у компанії «Єврофуд» логістом ВТД, водієм і вантажником.



Дружина Юлія розповідає, що чоловік був її головною опорою та підтримкою.



«Він був хазяїном, працьовитим. Усе господарство трималося на ньому. Допомагав, дбав про дітей, возив їх на секції з карате», — згадує дружина.



Вона також згадує останню розмову з чоловіком, яка відбулася напередодні його виходу на позицію.



Солдат Вадим Ляшук загинув 18 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Пустинка Покровського району Донецької області.



У середу, 28 жовтня, Луцька громада проведе захисника в останню дорогу.





О 09:40 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, 3а, до села Дачне.



О 11:00 у храмі Архістратига Михаїла в селі Дачне відбудеться панахида. Після цього захисника поховають на місцевому кладовищі.



"Жителів Луцької громади закликають долучитися до прощання та гідно провести Вадима Ляшука в останню дорогу.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Вадима. Розділяємо їхній біль і сумуємо разом із ними.



Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла трагічна звістка: підтвердилася загибель захисника УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Вадим Леонтійович Ляшук народився 30 жовтня 1985 року в Луцьку. Навчався у школах сіл Прилуцьке та Дачне, де певний час проживав. Згодом здобував освіту в Івано-Франківському педагогічному коледжі фізичного виховання. Працював у компанії «Єврофуд» логістом ВТД, водієм і вантажником.Дружина Юлія розповідає, що чоловік був її головною опорою та підтримкою.«Він був хазяїном, працьовитим. Усе господарство трималося на ньому. Допомагав, дбав про дітей, возив їх на секції з карате», — згадує дружина.Вона також згадує останню розмову з чоловіком, яка відбулася напередодні його виходу на позицію.Солдат Вадим Ляшук загинув 18 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Пустинка Покровського району Донецької області.У середу, 28 жовтня, Луцька громада проведе захисника в останню дорогу.О 09:40 траурний кортеж вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, 3а, до села Дачне.О 11:00 у храмі Архістратига Михаїла в селі Дачне відбудеться панахида. Після цього захисника поховають на місцевому кладовищі."Жителів Луцької громади закликають долучитися до прощання та гідно провести Вадима Ляшука в останню дорогу.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Вадима. Розділяємо їхній біль і сумуємо разом із ними.Честь і шана захиснику України!" - наголошують у міській раді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію