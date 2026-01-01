На Волині керівник ГО переправляв чоловіків за кордон
Сьогодні, 17:08
Керівника волинського осередку всеукраїнської громадської організації судять за незаконне переправлення ухилянтів за кордон.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо керівника волинського осередку однієї з всеукраїнських громадських організацій за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
Встановлено, що обвинувачений організовував незаконне переправлення до країн ЄС чоловіків призивного віку під виглядом водіїв, які їдуть по гуманітарну допомогу для ЗСУ.
Всього він уможливив виїзд 9 ухилянтів, забезпечивши внесення відомостей про них до інформаційної системи «Шлях».
Досудове розслідування: СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області та 6 прикордонного Волинського загону ДПСУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Володимирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо керівника волинського осередку однієї з всеукраїнських громадських організацій за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).
Встановлено, що обвинувачений організовував незаконне переправлення до країн ЄС чоловіків призивного віку під виглядом водіїв, які їдуть по гуманітарну допомогу для ЗСУ.
Всього він уможливив виїзд 9 ухилянтів, забезпечивши внесення відомостей про них до інформаційної системи «Шлях».
Досудове розслідування: СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області та 6 прикордонного Волинського загону ДПСУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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