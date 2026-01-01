На Волині керівник ГО переправляв чоловіків за кордон

На Волині керівник ГО переправляв чоловіків за кордон
Керівника волинського осередку всеукраїнської громадської організації судять за незаконне переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Володимирської окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо керівника волинського осередку однієї з всеукраїнських громадських організацій за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Встановлено, що обвинувачений організовував незаконне переправлення до країн ЄС чоловіків призивного віку під виглядом водіїв, які їдуть по гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Всього він уможливив виїзд 9 ухилянтів, забезпечивши внесення відомостей про них до інформаційної системи «Шлях».

Досудове розслідування: СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області за оперативного супроводу УСБУ у Волинській області та 6 прикордонного Волинського загону ДПСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцьку Росія вдарила по двох підстанціях, - міська рада
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині керівник ГО переправляв чоловіків за кордон
Сьогодні, 17:08
У Києві збудують водні переправи через Дніпро на 1 млрд гривень, - Кличко
Сьогодні, 16:59
У Луцьку попрощалися із воїном Андрієм Нестеренком
Сьогодні, 16:09
Путін заявив, що РФ не відмовиться від намірів захопити весь Донбас, - Reuters
Сьогодні, 15:59
Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Вадимом Ляшуком
Сьогодні, 15:06
Медіа
відео
1/8