Якою буде погода на Волині у середу, 28 жовтня





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 28 жовтня



Луцьк



Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 4-6°, вдень 10-12°.



Область



Хмарна погода. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 2-7°, вдень 8-13°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 27 жовтня.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.Температура по області вночі 4-6°, вдень 10-12°.Хмарна погода. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 2-7°, вдень 8-13°.

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