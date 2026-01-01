Якою буде погода на Волині у середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 27 жовтня.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 4-6°, вдень 10-12°.
Область
Хмарна погода. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 2-7°, вдень 8-13°.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 28 жовтня
Луцьк
Хмарна погода. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 4-6°, вдень 10-12°.
Область
Хмарна погода. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 2-7°, вдень 8-13°.
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