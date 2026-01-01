Лучанину оголосили вирок за збройний напад на єгеря та вбивство його дружини

Сергія Борисова, який із вогнепальної зброї поранив місцевого єгеря та убив його дружину. За скоєне чоловіку призначили 13 років тюрми, про це пише



Як йдеться у вироку від 22 жовтня, інцидент стався ввечері 29 березня 2025 року. Близько 22:20 єгер Володимир-Волинської мисливської дільниці разом із дружиною повертався додому автомобілем Kia Cerato. У лісі в селі Пустомити подружжя помітило чоловіка на мотоциклі зі зброєю та вирішило простежити за ним.



Мотоцикліст поїхав у бік села Зеленолужне. Дорогою він залишив мотоцикл на узбіччі та побіг до одного з будинків. Єгер пішов за ним. За даними слідства, після цього Сергій Борисов щонайменше тричі вистрілив у єгеря з відстані приблизно чотирьох–п’яти метрів. Одна з куль влучила чоловіку в ногу.



Після цього з автомобіля вийшла дружина єгеря. Обвинувачений вистрілив і в її бік, поціливши в грудну клітку. Від отриманого поранення жінка померла дорогою до лікарні.



Під час судового розгляду Сергій Борисов визнав провину. Він розповів, що того вечора катався на мотоциклі разом із сином та знайомими й мав при собі автомат Калашникова. За його словами, спочатку він стріляв по пластиковій пляшці, а коли помітив легковик потерпілих, вирішив утекти.



Обвинувачений стверджував, що не знав, що його переслідує єгер. Він сприйняв чоловіка, який ішов до нього й нецензурно лаявся, як загрозу. Сергій Борисов стверджував, що спершу стріляв під ноги єгерю, але той продовжував наближатися, тож він поцілив йому в ногу.



Після пострілів єгер покликав дружину та попросив викликати швидку допомогу. Борисов розповів, що побачив, як жінка вийшла з автомобіля та намагалася зателефонувати, після чого двічі вистрілив у її бік. Коли на місце приїхав інший мотоцикліст, нападник утік. Обвинувачений заявив, що шкодує про скоєне. Він зазначив, що все сталося дуже швидко, тож він не мав часу для роздумів.



Під час обшуку в гаражі лучанина правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухову речовину та капсули з трамадолом. Чоловік визнав, що зберігав ці предмети без належного дозволу. Водночас він стверджував, що не знав про наявність наркотичної речовини в препараті й тримав його як знеболювальне.



Суддя Світлана Яремчук визнала Сергія Борисова винним у замаху на вбивство єгеря у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, умисному вбивстві дружини єгеря, незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховою речовиною, а також незаконному придбанні й зберіганні наркотичного засобу. Чоловіку призначили 13 років позбавлення волі.



Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих. Підсудний має виплатити по 600 тис. грн моральної шкоди кожному з двох потерпілих, а також відшкодувати їм по 10 тис. грн витрат на правову допомогу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Горохівський районний суд Волинської області визнав винним 44-річного лучанина, який із вогнепальної зброї поранив місцевого єгеря та убив його дружину. За скоєне чоловіку призначили 13 років тюрми, про це пише zaxid.net Як йдеться у вироку від 22 жовтня, інцидент стався ввечері 29 березня 2025 року. Близько 22:20 єгер Володимир-Волинської мисливської дільниці разом із дружиною повертався додому автомобілем Kia Cerato. У лісі в селі Пустомити подружжя помітило чоловіка на мотоциклі зі зброєю та вирішило простежити за ним.Мотоцикліст поїхав у бік села Зеленолужне. Дорогою він залишив мотоцикл на узбіччі та побіг до одного з будинків. Єгер пішов за ним. За даними слідства, після цього Сергій Борисов щонайменше тричі вистрілив у єгеря з відстані приблизно чотирьох–п’яти метрів. Одна з куль влучила чоловіку в ногу.Після цього з автомобіля вийшла дружина єгеря. Обвинувачений вистрілив і в її бік, поціливши в грудну клітку. Від отриманого поранення жінка померла дорогою до лікарні.Під час судового розгляду Сергій Борисов визнав провину. Він розповів, що того вечора катався на мотоциклі разом із сином та знайомими й мав при собі автомат Калашникова. За його словами, спочатку він стріляв по пластиковій пляшці, а коли помітив легковик потерпілих, вирішив утекти.Обвинувачений стверджував, що не знав, що його переслідує єгер. Він сприйняв чоловіка, який ішов до нього й нецензурно лаявся, як загрозу. Сергій Борисов стверджував, що спершу стріляв під ноги єгерю, але той продовжував наближатися, тож він поцілив йому в ногу.Після пострілів єгер покликав дружину та попросив викликати швидку допомогу. Борисов розповів, що побачив, як жінка вийшла з автомобіля та намагалася зателефонувати, після чого двічі вистрілив у її бік. Коли на місце приїхав інший мотоцикліст, нападник утік. Обвинувачений заявив, що шкодує про скоєне. Він зазначив, що все сталося дуже швидко, тож він не мав часу для роздумів.Під час обшуку в гаражі лучанина правоохоронці вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухову речовину та капсули з трамадолом. Чоловік визнав, що зберігав ці предмети без належного дозволу. Водночас він стверджував, що не знав про наявність наркотичної речовини в препараті й тримав його як знеболювальне.Суддявизнала Сергія Борисова винним у замаху на вбивство єгеря у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, умисному вбивстві дружини єгеря, незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховою речовиною, а також незаконному придбанні й зберіганні наркотичного засобу. Чоловіку призначили 13 років позбавлення волі.Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих. Підсудний має виплатити по 600 тис. грн моральної шкоди кожному з двох потерпілих, а також відшкодувати їм по 10 тис. грн витрат на правову допомогу. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію