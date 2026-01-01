Історія авто з США: що покаже перевірка VIN
Сьогодні, 10:40
Американська машина проходить через власників, страхові компанії й аукціони, і кожна подія залишає слід у базах даних. Перш ніж робити ставку, варто перевірити авто по VIN-коду безкоштовно і дізнатися, що відбувалося з нею раніше. Розбираємо, що покаже перевірка VIN і як читати звіт.
Більшість лотів на Copart та IAAI — страхові машини після ДТП, затоплення чи угону. Фото показують лише поточний стан, а історія авто з США розповідає, чи був це перший удар, чи скручували пробіг і скільки разів машину перепродували. Перевірка перед купівлею допомагає відсіяти ризиковані лоти ще до торгів і точніше оцінити ремонт.
VIN — 17-символьний ідентифікатор. Для лота його вказують в описі на сайті аукціону, а на авто — під лобовим склом і на стійці дверей. Номер на табличці та в описі лота має збігатися до символу.
Найвідоміші — звіт Carfax і звіт AutoCheck, і вони нерідко доповнюють одне одного. Вони збирають дані страхових компаній, сервісів, реєстраційних органів і аукціонів. Окремо корисна історія аукціонних торгів: старі лоти з фото показують реальні пошкодження. Для незакритих відкличних кампаній є безкоштовний пошук на сайті NHTSA.
кількість власників і штати реєстрації;
записи про ДТП і страхові виплати;
реальний пробіг за даними сервісів;
сервісна історія;
статус title, угон і застави.
Позначки Not Actual Mileage чи Exceeds Mechanical Limits означають проблеми з пробігом і знижують вартість авто. Статуси Junk чи Parts only взагалі не дають змоги повторно зареєструвати машину в США.
Уявімо звіт на седан 2019 року:
1. 2019–2022 — один власник, регулярне обслуговування, title Clean.
2. 2023 — ДТП з ударом спереду, страхова виплата.
3. 2023 — статус змінено на Salvage, лот на Copart.
4. 2024 — повторний лот з іншим описом пошкоджень.
Такий звіт підказує: авто вже відновлювали, ремонт міг бути неякісним, а другий удар прийшовся на ту саму зону. Історія авто по VIN тут прямо впливає на ціну й рішення про ставку.
Перевірка VIN авто зі США показує минуле машини, але висновки робить людина. Дивіться не на окремі записи, а на послідовність подій: зміни title, переїзди між штатами й прогалини в пробігу. Якщо звіт викликає запитання, його варто розібрати з фахівцями Grand Car.
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Навіщо перевіряти історію авто з США
Більшість лотів на Copart та IAAI — страхові машини після ДТП, затоплення чи угону. Фото показують лише поточний стан, а історія авто з США розповідає, чи був це перший удар, чи скручували пробіг і скільки разів машину перепродували. Перевірка перед купівлею допомагає відсіяти ризиковані лоти ще до торгів і точніше оцінити ремонт.
Що таке VIN і де його взяти
VIN — 17-символьний ідентифікатор. Для лота його вказують в описі на сайті аукціону, а на авто — під лобовим склом і на стійці дверей. Номер на табличці та в описі лота має збігатися до символу.
Які сервіси перевіряють історію
Найвідоміші — звіт Carfax і звіт AutoCheck, і вони нерідко доповнюють одне одного. Вони збирають дані страхових компаній, сервісів, реєстраційних органів і аукціонів. Окремо корисна історія аукціонних торгів: старі лоти з фото показують реальні пошкодження. Для незакритих відкличних кампаній є безкоштовний пошук на сайті NHTSA.
Що показує звіт
Як трактувати статуси title
Типи title
Що означає
Clean
Без серйозних страхових випадків
Salvage
Страхова визнала авто «тоталом»
Rebuilt
Відновлене після salvage і пройшло перевірку штату
Flood
Пошкоджене водою
Позначки Not Actual Mileage чи Exceeds Mechanical Limits означають проблеми з пробігом і знижують вартість авто. Статуси Junk чи Parts only взагалі не дають змоги повторно зареєструвати машину в США.
Приклад звіту
Уявімо звіт на седан 2019 року:
1. 2019–2022 — один власник, регулярне обслуговування, title Clean.
2. 2023 — ДТП з ударом спереду, страхова виплата.
3. 2023 — статус змінено на Salvage, лот на Copart.
4. 2024 — повторний лот з іншим описом пошкоджень.
Такий звіт підказує: авто вже відновлювали, ремонт міг бути неякісним, а другий удар прийшовся на ту саму зону. Історія авто по VIN тут прямо впливає на ціну й рішення про ставку.
Висновок
Перевірка VIN авто зі США показує минуле машини, але висновки робить людина. Дивіться не на окремі записи, а на послідовність подій: зміни title, переїзди між штатами й прогалини в пробігу. Якщо звіт викликає запитання, його варто розібрати з фахівцями Grand Car.
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