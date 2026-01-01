Росія масовано атакує Україну, на Рівненщині - сотні населених пунктів без світла





Про це інформують очільники ОВА та ДСНС, пише



Нагадаємо, вранці 17 листопада



За даними рятувальників, протягом ночі росіяни атакували шість районів Дніпропетровської області.



Зокрема, у Дніпрі під ударом опинилися кондитерська фабрика, транспортна інфраструктура та приватний сектор.



Також пошкодження зафіксували в Павлоградському районі та Кривому Розі. На Нікопольщині російські війська обстріляли райцентр, Марганецьку та Покровську громади.



Окрім того, удару по інфраструктурі завдали у Верхньодніпровській громаді Кам’янського району, а в Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджено багатоквартирний будинок.



За словами керівника Дніпропетровської ОВА, чотири жінки та один чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Ще дві жінки від шпиталізації відмовилися.



Надзвичайники повідомили про наслідки російської атаки на Київ.



В Оболонському районі внаслідок удару загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Також пошкоджень зазнала нежитлова будівля.



Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники дістали з-під завалів людину, яка опинилася заблокованою під уламками, та передали її медикам.



Ще одне влучання зафіксували в Дніпровському районі столиці. Там через атаку по нежитловій будівлі виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.



Уранці війська рф завдали комбінованого удару по Запоріжжю. За словами очільника ОВА Михайла Семікіна, під ударом опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста.



Окрім того, пошкоджень зазнали виробничі та складські приміщення, на місцях влучань спалахнули пожежі. Станом на 9:47 кількість постраждалих зросла до 18 людей. Ще двоє людей загинули.



Унаслідок російської атаки на Вінницю зафіксували влучання по автомобільній стоянці. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив два легкові та два вантажні автомобілі.



Глава Вінницької ОВА Наталя Заболотна повідомила, що одна жінка загинула, а інша — травмована. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.



Міський голова Сергій Моргунов додав, що серед пошкоджених об’єктів — дитячий садок. Інформація про наслідки атаки уточнюється.



Уночі російські війська знову завдали удару по півдню Одещини. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали адміністративна будівля, гуртожиток, склад із будівельними матеріалами та вантажні автомобілі.



Також під ударом опинився енергетичний об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Частина жителів двох міст тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням світла.



За попередньою інформацією, одна людина зазнала поранення.



Цієї ночі російські безпілотники пошкодили сім приватних будинків у Новомиргородській громаді на Кіровоградщині, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.



Унаслідок удару по Рівненщині знеструмлено понад 300 населених пунктів.



«Об'єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела електроживлення. Інформація про поранених не надходила», — кажуть в ОВА.



Унаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях, повідомили в Міненерго.



Водночас звуки вибухів чули також жителі Тернополя та Мукачева. Наразі інформації про наслідки ударів у цих містах не надходило.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 17 листопада росія атакувала Україну різними видами озброєння. Вибухи лунали в кількох областях, є наслідки ворожих ударів.Про це інформують очільники ОВА та ДСНС, пише Громадське Нагадаємо, вранці 17 листопада Волинь опинилася під загрозою масованої атаки ворожих безпілотників За даними рятувальників, протягом ночі росіяни атакували шість районів Дніпропетровської області.Зокрема, упід ударом опинилися кондитерська фабрика, транспортна інфраструктура та приватний сектор.Також пошкодження зафіксували в Павлоградському районі та. Наросійські війська обстріляли райцентр, Марганецьку та Покровську громади.Окрім того, удару по інфраструктурі завдали у Верхньодніпровській громаді Кам’янського району, а в Шахтарській громаді Синельниківського району пошкоджено багатоквартирний будинок.За словами керівника Дніпропетровської ОВА, чотири жінки та один чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Ще дві жінки від шпиталізації відмовилися.Надзвичайники повідомили про наслідки російської атаки наВ Оболонському районі внаслідок удару загинули двоє людей, ще одна людина постраждала. Також пошкоджень зазнала нежитлова будівля.Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники дістали з-під завалів людину, яка опинилася заблокованою під уламками, та передали її медикам.Ще одне влучання зафіксували в Дніпровському районі столиці. Там через атаку по нежитловій будівлі виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.Уранці війська рф завдали комбінованого удару по. За словами очільника ОВА, під ударом опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста.Окрім того, пошкоджень зазнали виробничі та складські приміщення, на місцях влучань спалахнули пожежі. Станом на 9:47 кількість постраждалих зросла до 18 людей. Ще двоє людей загинули.Унаслідок російської атаки назафіксували влучання по автомобільній стоянці. Там спалахнула пожежа, вогонь охопив два легкові та два вантажні автомобілі.Глава Вінницької ОВАповідомила, що одна жінка загинула, а інша — травмована. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки.Міський головадодав, що серед пошкоджених об’єктів — дитячий садок. Інформація про наслідки атаки уточнюється.Уночі російські війська знову завдали удару по півдню Одещини. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали адміністративна будівля, гуртожиток, склад із будівельними матеріалами та вантажні автомобілі.Також під ударом опинився енергетичний об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Частина жителів двох міст тимчасово залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням світла.За попередньою інформацією, одна людина зазнала поранення.Цієї ночі російські безпілотники пошкодили сім приватних будинків у Новомиргородській громаді на, повідомив начальник Кіровоградської ОВАУнаслідок удару познеструмлено понад 300 населених пунктів.«Об'єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела електроживлення. Інформація про поранених не надходила», — кажуть в ОВА.Унаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях, повідомили в Міненерго.Водночас звуки вибухів чули також жителіта. Наразі інформації про наслідки ударів у цих містах не надходило.

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