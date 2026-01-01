На Волині 24-річний п'яний водій збив пішохідку: жінка - в реанімації

Поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного спʼяніння скоїв наїзд на пішохідку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, близько 14 години, у місті Рожище.24-річний водій автомобіля Fiat, рухаючись заднім ходом, не впевнився в безпечності свого маневру та наїхав на 86-річну місцеву мешканку. З тяжкими травмами пенсіонерку госпіталізували до відділення реанімації.Під час освідування виявилося, що керманич авто був у стані алкогольного спʼяніння.Результат показав, що вміст алкоголю в його організмі перевищував допустиму норму більш ніж у десять разів.Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.