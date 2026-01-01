На війні загинув Герой з Луцька Юрій Андрійчук

На війні загинув Герой з Луцька Юрій Андрійчук
До Луцької громади надійшла трагічна звістка — на війні загинув захисник України Юрій Андрійчук.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Юрій Сергійович Андрійчук народився 18 травня 1974 року в Луцьку. Тут минули його дитинство та юність. Після закінчення школи він вступив до училища № 9, де здобув фах маляра-штукатура.

Рідні згадують Юрія як добру, працьовиту й чуйну людину, яка вміла співпереживати та завжди дбала про близьких.

«Він був добрий, працьовитий, чуйний та співчутливий», — розповідає двоюрідна сестра Наталя.

Під час військової служби Юрій виявляв мужність, стійкість і рішучість, залишаючись вірним військовій присязі та обов’язку захищати Україну.

Життя воїна обірвалося 16 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання.

У загиблого захисника залишилися мама та донька від першого шлюбу.

"Висловлюємо щирі співчуття мамі, доньці, братам, рідним, близьким, друзям і побратимам Юрія. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі", - наголошують у міській раді.


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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