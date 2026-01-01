На війні загинув Герой з Луцька Юрій Андрійчук

Юрій Андрійчук.



Про це



Юрій Сергійович Андрійчук народився 18 травня 1974 року в Луцьку. Тут минули його дитинство та юність. Після закінчення школи він вступив до училища № 9, де здобув фах маляра-штукатура.



Рідні згадують Юрія як добру, працьовиту й чуйну людину, яка вміла співпереживати та завжди дбала про близьких.



«Він був добрий, працьовитий, чуйний та співчутливий», — розповідає двоюрідна сестра Наталя.



Під час військової служби Юрій виявляв мужність, стійкість і рішучість, залишаючись вірним військовій присязі та обов’язку захищати Україну.



Життя воїна обірвалося 16 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання.



У загиблого захисника залишилися мама та донька від першого шлюбу.



"Висловлюємо щирі співчуття мамі, доньці, братам, рідним, близьким, друзям і побратимам Юрія. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі", - наголошують у міській раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Луцької громади надійшла трагічна звістка — на війні загинув захисник УкраїниПро це повідомили у Луцькій міській раді.Юрій Сергійович Андрійчук народився 18 травня 1974 року в Луцьку. Тут минули його дитинство та юність. Після закінчення школи він вступив до училища № 9, де здобув фах маляра-штукатура.Рідні згадують Юрія як добру, працьовиту й чуйну людину, яка вміла співпереживати та завжди дбала про близьких.«Він був добрий, працьовитий, чуйний та співчутливий», — розповідає двоюрідна сестра Наталя.Під час військової служби Юрій виявляв мужність, стійкість і рішучість, залишаючись вірним військовій присязі та обов’язку захищати Україну.Життя воїна обірвалося 16 жовтня 2026 року під час виконання бойового завдання.У загиблого захисника залишилися мама та донька від першого шлюбу."Висловлюємо щирі співчуття мамі, доньці, братам, рідним, близьким, друзям і побратимам Юрія. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі", - наголошують у міській раді.

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