Маск особисто розпорядився обмежити роботу Starlink для України, - WSJ

Ілон Маск розпорядився знизити швидкість роботи військової версії Starlink для України, через що частина українських ударних дронів і дронів-перехоплювачів стала практично непридатною до використання.



Про це пише



Видання нагадує, що і Маск, і Трамп висловили невдоволення на адресу України у зв'язку з нанесенням нею ударів по російських нафтопереробних заводах протягом останніх тижнів, у чому президент вбачає причину високих цін на енергоносії.



За словами джерел, минулого тижня Маск обмежив швидкість, з якою українське обладнання могло підключатися до супутникової мережі, що зробило деякі ударні та перехоплювальні дрони практично марними.



Два джерела повідомили, що Маск і Трамп обговорили рішення щодо Starlink під час телефонної розмови незабаром після того, як інформація про обмеження швидкості стала надбанням громадськості.



Одне з джерел також стверджувало, що Маск і Трамп обговорювали це питання ще до ухвалення рішення про обмеження швидкості Starlink.



Публічні скарги президента України Володимира Зеленського – а саме про те, що українці можуть загинути, якщо не буде відновлено необмежене надання послуг – призвели до повсюдної плутанини щодо того, хто віддав наказ про зниження швидкості, а також до неофіційного розслідування в Білому домі.



За словами цих джерел, під час скандалу, що розгорівся, представники SpaceX зв'язалися з колегами з Білого дому, намагаючись дійти єдиного розуміння та виробити спільну заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії до того, як Маск віддав відповідне розпорядження.



Сам Маск через X годин після того, як інформація про зниження швидкості стала надбанням громадськості, написав у X: "Будь-які обмеження швидкості або використання приймаються збройними силами США і, зрештою, президентом США".



У понеділок Трамп заявив журналістам, що не знає, хто несе відповідальність за зниження швидкості Starlink, "але я хотів би це з'ясувати".



Деякі американські посадовці стверджують, що Маск діяв в односторонньому порядку і що Трамп конкретно не наказував вживати будь-яких заходів у відповідь проти України.



Однак джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Маск спілкувався з кількома представниками адміністрації, зокрема з Трампом, перш ніж запровадити нове обмеження швидкості, яке, за словами українських посадовців, дозволило російським ракетам обійти їхні системи протиповітряної оборони.



Раніше повідомлялося, що наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв'язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв'язку з проблемами із системами супутникового зв'язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними The Wall Street Journal,розпорядився знизити швидкість роботи військової версії Starlink для України, через що частина українських ударних дронів і дронів-перехоплювачів стала практично непридатною до використання.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal, яке посилається на джерела.Видання нагадує, що і Маск, і Трамп висловили невдоволення на адресу України у зв'язку з нанесенням нею ударів по російських нафтопереробних заводах протягом останніх тижнів, у чому президент вбачає причину високих цін на енергоносії.За словами джерел, минулого тижня Маск обмежив швидкість, з якою українське обладнання могло підключатися до супутникової мережі, що зробило деякі ударні та перехоплювальні дрони практично марними.Два джерела повідомили, що Маск і Трамп обговорили рішення щодо Starlink під час телефонної розмови незабаром після того, як інформація про обмеження швидкості стала надбанням громадськості.Одне з джерел також стверджувало, що Маск і Трамп обговорювали це питання ще до ухвалення рішення про обмеження швидкості Starlink.Публічні скарги президента України Володимира Зеленського – а саме про те, що українці можуть загинути, якщо не буде відновлено необмежене надання послуг – призвели до повсюдної плутанини щодо того, хто віддав наказ про зниження швидкості, а також до неофіційного розслідування в Білому домі.За словами цих джерел, під час скандалу, що розгорівся, представники SpaceX зв'язалися з колегами з Білого дому, намагаючись дійти єдиного розуміння та виробити спільну заяву про те, що компанія та адміністрація Трампа координували свої дії до того, як Маск віддав відповідне розпорядження.Сам Маск через X годин після того, як інформація про зниження швидкості стала надбанням громадськості, написав у X: "Будь-які обмеження швидкості або використання приймаються збройними силами США і, зрештою, президентом США".У понеділок Трамп заявив журналістам, що не знає, хто несе відповідальність за зниження швидкості Starlink, "але я хотів би це з'ясувати".Деякі американські посадовці стверджують, що Маск діяв в односторонньому порядку і що Трамп конкретно не наказував вживати будь-яких заходів у відповідь проти України.Однак джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Маск спілкувався з кількома представниками адміністрації, зокрема з Трампом, перш ніж запровадити нове обмеження швидкості, яке, за словами українських посадовців, дозволило російським ракетам обійти їхні системи протиповітряної оборони.Раніше повідомлялося, що наказ про обмеження використання супутникової системи Starshield, яку Україна застосовує для зв'язку на полі бою та управління безпілотниками, надійшов із Білого дому.Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв'язку з проблемами із системами супутникового зв'язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

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