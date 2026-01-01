У Кременчуці горить університет: що відомо про удари росії по регіонах





Про це повідомили у ДСНС України, пише



Так, у Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували крилатими ракетами «Іскандер-К» і 186 ударними БпЛА. Збити вдалося 150 дронів.



У Харківській області безпілотники атакували житловий сектор селища Коротич — там зруйновані й пошкоджені приватні будинки.



З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла жінки та чоловіка. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік.



Ще 11 людей постраждали, зокрема 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка.



Тим часом у Кременчуці Полтавської області росіяни вдарили по університету імені Михайла Остроградського, там загорівся п’ятий поверх навчального корпусу, постраждали троє людей.



Голова ОДА Віталій Дяківнич повідомив, що серед постраждалих 16-річна дитина зі струсом головного мозку і контузією, одна людина у стані середньої тяжкості.



В Умані російські дрони поцілили по гіпермаркету, ймовірно йдеться про «Епіцентр». Крім того, руйнувань зазнав приватний будинок, там травмувалась одна людина.



А в Жовківській громаді на Львівщині війська рф атакували підприємство, там постраждали двоє працівників — у них травми середньої тяжкості. Через падіння уламків дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами й 186 дронами, внаслідок чого в Харківській області загинули двоє людей, а на Полтавщині загорівся університет, постраждав підліток.Про це повідомили у ДСНС України, пише Громадське Так, у Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували крилатими ракетами «Іскандер-К» і 186 ударними БпЛА. Збити вдалося 150 дронів.У Харківській області безпілотники атакували житловий сектор селища Коротич — там зруйновані й пошкоджені приватні будинки.З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла жінки та чоловіка. Голова Харківської ОДАповідомив, що загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік.Ще 11 людей постраждали, зокрема 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка.Тим часом у Кременчуці Полтавської області росіяни вдарили по університету імені Михайла Остроградського, там загорівся п’ятий поверх навчального корпусу, постраждали троє людей.Голова ОДАповідомив, що серед постраждалих 16-річна дитина зі струсом головного мозку і контузією, одна людина у стані середньої тяжкості.В Умані російські дрони поцілили по гіпермаркету, ймовірно йдеться про «Епіцентр». Крім того, руйнувань зазнав приватний будинок, там травмувалась одна людина.А в Жовківській громаді на Львівщині війська рф атакували підприємство, там постраждали двоє працівників — у них травми середньої тяжкості. Через падіння уламків дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті.

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