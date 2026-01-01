У Кременчуці горить університет: що відомо про удари росії по регіонах

У Кременчуці горить університет: що відомо про удари росії по регіонах
Вночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами й 186 дронами, внаслідок чого в Харківській області загинули двоє людей, а на Полтавщині загорівся університет, постраждав підліток.

Про це повідомили у ДСНС України, пише Громадське.

Так, у Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували крилатими ракетами «Іскандер-К» і 186 ударними БпЛА. Збити вдалося 150 дронів.

У Харківській області безпілотники атакували житловий сектор селища Коротич — там зруйновані й пошкоджені приватні будинки.

З-під завалів зруйнованого будинку дістали тіла жінки та чоловіка. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік.

Ще 11 людей постраждали, зокрема 2-місячний хлопчик та 8-річна дівчинка.

Тим часом у Кременчуці Полтавської області росіяни вдарили по університету імені Михайла Остроградського, там загорівся п’ятий поверх навчального корпусу, постраждали троє людей.

Голова ОДА Віталій Дяківнич повідомив, що серед постраждалих 16-річна дитина зі струсом головного мозку і контузією, одна людина у стані середньої тяжкості.

В Умані російські дрони поцілили по гіпермаркету, ймовірно йдеться про «Епіцентр». Крім того, руйнувань зазнав приватний будинок, там травмувалась одна людина.

А в Жовківській громаді на Львівщині війська рф атакували підприємство, там постраждали двоє працівників — у них травми середньої тяжкості. Через падіння уламків дрона пошкоджений приватний будинок у сусідньому населеному пункті.

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Теги: Росія, війна
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