У Києві - двоє загиблих після російського удару по багатоповерхівці
Сьогодні, 09:05
Внаслідок російського удару дроном по 24-поверховому будинку у Святошинському районі Києва загинули двоє людей.
Про це повідомили у КМВА, пише Громадське.
У КМВА повідомили про ще одну загиблу людину внаслідок атаки.
Так, уночі міський голова столиці Віталій Кличко писав, що дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху, внаслідок чого сталася пожежа.
У КМВА повідомили, що після удару одна людина загинула, ще одна постраждала.
Крім того, вночі дрони влучили в обʼєкт транспортної інфраструктури й упали на відкритій території в Солом’янському районі, а в Деснянському районі БпЛА упав на припарковані авто.
Нагадаємо, що минулої доби в Києві від атак росіян 1 людина загинула, ще 21 постраждала. 12 поранених ушпиталили.
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Про це повідомили у КМВА, пише Громадське.
У КМВА повідомили про ще одну загиблу людину внаслідок атаки.
Так, уночі міський голова столиці Віталій Кличко писав, що дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху, внаслідок чого сталася пожежа.
У КМВА повідомили, що після удару одна людина загинула, ще одна постраждала.
Крім того, вночі дрони влучили в обʼєкт транспортної інфраструктури й упали на відкритій території в Солом’янському районі, а в Деснянському районі БпЛА упав на припарковані авто.
Нагадаємо, що минулої доби в Києві від атак росіян 1 людина загинула, ще 21 постраждала. 12 поранених ушпиталили.
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