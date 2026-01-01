У Києві - двоє загиблих після російського удару по багатоповерхівці

У Києві - двоє загиблих після російського удару по багатоповерхівці
Внаслідок російського удару дроном по 24-поверховому будинку у Святошинському районі Києва загинули двоє людей.

Про це повідомили у КМВА, пише Громадське.

У КМВА повідомили про ще одну загиблу людину внаслідок атаки.

Так, уночі міський голова столиці Віталій Кличко писав, що дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок на рівні 20-го поверху, внаслідок чого сталася пожежа.

У КМВА повідомили, що після удару одна людина загинула, ще одна постраждала.

Крім того, вночі дрони влучили в обʼєкт транспортної інфраструктури й упали на відкритій території в Солом’янському районі, а в Деснянському районі БпЛА упав на припарковані авто.

Нагадаємо, що минулої доби в Києві від атак росіян 1 людина загинула, ще 21 постраждала. 12 поранених ушпиталили.

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Теги: Росія, війна
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