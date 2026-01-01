Трейди в Roblox: як обмінюватися предметами безпечно

Трейди в Roblox: як обмінюватися предметами безпечно
Обмін предметами між гравцями — одна з головних механік Roblox. Саме в трейдах найчастіше виникають суперечки: хтось переплачує за звичайний предмет, а хтось втрачає акаунт через «вигідну пропозицію» від незнайомця. Розбираємо, як торгувати спокійно на прикладі двох найпопулярніших ігор і на що звертати увагу кожному гравцю та його батькам.

Murder Mystery 2: що визначає цінність предмета


У Murder Mystery 2 головна цінність — колекційні ножі та пістолети. Їхня вартість залежить від рідкості (Godly, Ancient, Unique), способу отримання та попиту: предмети з обмежених подій з часом стають дефіцитними, а звичайні швидко знецінюються. Щоб розібратися, як отримати рідкісні ножі, заробляти монети та не втратити акаунт на трейдах, прочитайте окремий гайд: там зібрано практичні поради для початківців.

Головне правило просте: обмінюйтеся лише через вікно трейду всередині гри та перед підтвердженням уважно перевіряйте обидва боки угоди.

Трейди в Roblox: як обмінюватися предметами безпечно

Adopt Me: чому ціни на петів змінюються


В Adopt Me цінність улюбленця залежить від рідкості, версії та попиту. Neon-пета створюють із чотирьох однакових дорослих петів, а Mega Neon — із чотирьох Neon, тому такі версії коштують значно більше. Додатково на ціну впливають зілля Fly і Ride. Після оновлень та сезонних подій попит коливається, тож торгувати за застарілими таблицями невигідно. Перед обміном варто звіряти актуальні ціни петів Adopt Me, Neon і Mega Neon: так простіше зрозуміти, чи справедлива пропозиція.

Як перевірити угоду перед підтвердженням


  • Подивіться, що саме ви віддаєте і що отримуєте: назву, версію та кількість предметів.

  • Порівняйте цінність обох сторін за свіжою таблицею, а не за пам’яттю.

  • Перевірте, чи не змінилася пропозиція в останню секунду перед підтвердженням.

  • Не поспішайте: добра угода не зникне за хвилину. Якщо сумніваєтесь, відмовтеся.

    • Як не стати жертвою шахраїв


  • Ніколи не передавайте пароль, коди підтвердження чи доступ до акаунта — жоден «модератор» або «гравець» не має права цього просити.

  • Не переходьте за посиланнями на сайти, що обіцяють безкоштовні рідкісні предмети чи Robux.

  • Не погоджуйтеся на обмін поза грою та на «швидку» угоду під тиском.

  • Якщо пропозиція здається занадто вигідною, найімовірніше, це пастка.

    • Типові помилки новачків


    Найчастіше гравці віддають рідкісний предмет за кілька дешевих, піддаються на «останній шанс» або довіряють порадам незнайомців із чату. Заведіть звичку питати себе: чи розумію я цінність кожного предмета в угоді? Якщо ні — зупиніться й перевірте.

    Що робити батькам


    Якщо ваша дитина грає в Roblox, поговоріть із нею про трейди та покупки. Налаштуйте батьківський контроль в акаунті й домовтеся, що про будь-які незвичні пропозиції дитина повідомляє вам. Поясніть, що ігрові предмети — не привід ділитися даними акаунта, навіть якщо співрозмовник здається другом.

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