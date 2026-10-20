Українські розвідники взяли в полон 29 росіян на Сумщині





Про це йдеться у заяві Департаменту активних дій ГУР МОУ, - пише



За їхніми словами, окрім полонених, російські окупанти також втратили 108 вбитими та 157 – пораненими.



Загалом протягом операції спецпризначенці української воєнної розвідки уразили більш як 1100 цілей, серед яких:



пункти управління та запуску БПЛА;

артилерійські системи;

автомобільна техніка;

інженерно-фортифікаційні споруди.

Операція тривала близько 7 тижнів та проходила в два етапи. Безпосередньо в активних діях брало участь 40 спецпризначенців.



Повідомляється, що спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО зачистили від окупантів більше 600 га лісу та передали позиції Силам оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділ GROUP 10 Департаменту активних дій ГУР МО взяв в полон 29 окупантів під час рейду на Сумщині.Про це йдеться у заяві Департаменту активних дій ГУР МОУ, - пише "Українська правда". За їхніми словами, окрім полонених, російські окупанти також втратили 108 вбитими та 157 – пораненими.Загалом протягом операції спецпризначенці української воєнної розвідки уразили більш як 1100 цілей, серед яких:пункти управління та запуску БПЛА;артилерійські системи;автомобільна техніка;інженерно-фортифікаційні споруди.Операція тривала близько 7 тижнів та проходила в два етапи. Безпосередньо в активних діях брало участь 40 спецпризначенців.Повідомляється, що спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО зачистили від окупантів більше 600 га лісу та передали позиції Силам оборони України.

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