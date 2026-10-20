Українські розвідники взяли в полон 29 росіян на Сумщині

Українські розвідники взяли в полон 29 росіян на Сумщині
Підрозділ GROUP 10 Департаменту активних дій ГУР МО взяв в полон 29 окупантів під час рейду на Сумщині.

Про це йдеться у заяві Департаменту активних дій ГУР МОУ, - пише "Українська правда".

За їхніми словами, окрім полонених, російські окупанти також втратили 108 вбитими та 157 – пораненими.

Загалом протягом операції спецпризначенці української воєнної розвідки уразили більш як 1100 цілей, серед яких:

пункти управління та запуску БПЛА;
артилерійські системи;
автомобільна техніка;
інженерно-фортифікаційні споруди.
Операція тривала близько 7 тижнів та проходила в два етапи. Безпосередньо в активних діях брало участь 40 спецпризначенців.

Повідомляється, що спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО зачистили від окупантів більше 600 га лісу та передали позиції Силам оборони України.

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Теги: Україна, війна, розвідка, Сумщина
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