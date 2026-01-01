Чи очікувати магнітні бурі 21 жовтня: прогноз





Такий прогноз оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди NOAA SWPC, - пише



За даними американських фахівців, причиною підвищеної активності стане високошвидкісний потік сонячного вітру, що надходить від корональної діри на Сонці.



Коли очікуються магнітні бурі

19 жовтня, понеділок. Прогнозують періоди слабкої геомагнітної бурі рівня G1. Найвищий показник Kp може становити 4,67. Найбільша активність очікується ввечері, з 21:00 до опівночі за київським часом.



20 жовтня, вівторок. Імовірність слабкої магнітної бурі зберігається. Максимальний прогнозований індекс Kp також становить 4,67. Найбільшу активність очікують уранці, з 6:00 до 9:00 за київським часом.



21 жовтня, середа. Геомагнітна ситуація має стабілізуватися. Максимальний індекс Kp прогнозують на рівні 3,67, що нижче порога магнітної бурі.



Що означає рівень G1

За шкалою NOAA геомагнітні бурі поділяють на п’ять рівнів: від G1 (слабка) до G5 (екстремальна).



Рівень G1 означає незначні геомагнітні збурення. Вони можуть впливати на окремі супутникові системи та спричиняти слабкі коливання в електромережах у високих широтах.



Індекс Kp характеризує геомагнітну активність за дев’ятибальною шкалою. Значення близько 5 відповідає початку слабкої геомагнітної бурі.



Прогноз може змінюватися залежно від фактичної швидкості сонячного вітру та стану міжпланетного магнітного поля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На початку тижня прогнозували слабкі магнітні бурі. А в середу, 21 жовтня, геомагнітна активність має знизитися.Такий прогноз оприлюднив Центр прогнозування космічної погоди NOAA SWPC, - пише 7 днів За даними американських фахівців, причиною підвищеної активності стане високошвидкісний потік сонячного вітру, що надходить від корональної діри на Сонці.Коли очікуються магнітні бурі19 жовтня, понеділок. Прогнозують періоди слабкої геомагнітної бурі рівня G1. Найвищий показник Kp може становити 4,67. Найбільша активність очікується ввечері, з 21:00 до опівночі за київським часом.20 жовтня, вівторок. Імовірність слабкої магнітної бурі зберігається. Максимальний прогнозований індекс Kp також становить 4,67. Найбільшу активність очікують уранці, з 6:00 до 9:00 за київським часом.21 жовтня, середа. Геомагнітна ситуація має стабілізуватися. Максимальний індекс Kp прогнозують на рівні 3,67, що нижче порога магнітної бурі.Що означає рівень G1За шкалою NOAA геомагнітні бурі поділяють на п’ять рівнів: від G1 (слабка) до G5 (екстремальна).Рівень G1 означає незначні геомагнітні збурення. Вони можуть впливати на окремі супутникові системи та спричиняти слабкі коливання в електромережах у високих широтах.Індекс Kp характеризує геомагнітну активність за дев’ятибальною шкалою. Значення близько 5 відповідає початку слабкої геомагнітної бурі.Прогноз може змінюватися залежно від фактичної швидкості сонячного вітру та стану міжпланетного магнітного поля.

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