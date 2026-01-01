У Луцьку п'яний водій вантажівки наїхав на огорожу і втік. ФОТО

В обласному центрі Волині патрульні розшукали водія вантажівки, який залишив місце ДТП.Про це повідомила патрульна поліція Волині.19 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про ДТП поблизу Луцька. Заявник повідомив, що водій вантажного автомобіля наїхав на огорожу та залишив місце події.Патрульні оперативно розшукали автомобіль DAF і встановили обставини автопригоди. Як з’ясувалося, 52-річний керманич під час руху заднім ходом не був уважним та здійснив наїзд на огорожу. Унаслідок ДТП автомобіль та огорожа зазнали механічних пошкоджень.Під час спілкування з водієм патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік визнав, що вживав алкоголь, однак стверджував, що зробив це вже після ДТП.На водія інспектори склали адміністративні матеріали:ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);ст. 122-4 (Залишення місця ДТП);ч.4 ст. 130 (Вживання алкогольних напоїв водієм після дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.