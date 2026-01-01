На фронті загинув 22-річний воїн з Волині Максим Гуменюк

Волинь та Литовезька громада у скорботі… Надійшла трагічна звістка про втрату на війні ще одного захисника.Про це повідомили на сторінці Литовезької громади."З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого Захисника — Гуменюка Максима Валерійовича, 15 червня 2004 року народження.Максим проходив військову службу за контрактом, був відданий військовій присязі та до останнього подиху залишався вірним Україні.Йому було лише 22 роки… Попереду мало бути ціле життя, мрії, плани та щасливі миті. Та війна обірвала молоде життя, залишивши невимовний біль утрати", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату та час поховання буде повідомлено додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.