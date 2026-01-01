У деяких річках Волині піднімається рівень води

Завдяки дощовій погоді трішки піднявся рівень води у водоймах Волинської області.Про це йдеться в інформації про водогосподарську обстановку в зоні діяльності Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області за період з 13 по 20 жовтня 2026 року.Протягом звітного тижня на території Волинської області спостерігалась хмарна та прохолодна погода, з дощами. Температура повітря становила від 0°С до +9°С вночі та від +2°С до +12°С вдень. Вітер змінних напрямків – 1-6 м/с. З початку жовтня по області в середньому випало 2,4 мм опадів, що становить 5% середньомісячної норми (45 мм). Рівень води у верхньому б’єфі Хрінницького водосховища, гребля якого розташована на р. Стир Рівненської області і яке має вплив на рівневий режим річки в межах Волинської області не змінився, у нижньому б’єфі знизився на 5 см.Протягом тижня на річках області спостерігалось підвищення рівнів води.На річці Прип’ять рівень води підвищився, в середньому, на 2 см, на річці Стохід - на 6 см, на р. Стир, в середньому, на 11 см, на річці Західний Буг - на 2 см. На озері Світязь, протягом тижня, рівень води знизився на 1 см. Аналітично-диспетчерським центром (АДЦ) РОВР у Волинській області здійснюється щоденний обмін інформацією про гідрометеорологічну та водогосподарську обстановку в області з Волинським обласним центром з гідрометеорології, управлінням ДСНС України у Волинській області, про рівневий режим у Хрінницькому водосховищі з Демидівською РДА, Хрінницькою ГЕС, а також з іншими зацікавленими організаціями.