На Волині неуважний водій врізався в зупинку громадського транспорту
Сьогодні, 05:28
У місті Ковель сталася дорожньо-траснпортна пригода через неуважність та дощову погоду.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
У понеділок, 21 жовтня у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці події патрульні встановили, що водій автомобіля Toyota не був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на недіючу зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
На водія патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Поліцейські закликають водіїв бути особливо уважними під час дощу. Мокре дорожнє покриття стає слизьким, а гальмівний шлях збільшується. Обирайте безпечну швидкість з урахуванням погодних умов, дотримуйтеся дистанції та уникайте різких маневрів.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
У понеділок, 21 жовтня у Ковелі сталася дорожньо-транспортна пригода. На місці події патрульні встановили, що водій автомобіля Toyota не був неуважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на недіючу зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП автомобіль зазнав механічних пошкоджень.
На водія патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
Поліцейські закликають водіїв бути особливо уважними під час дощу. Мокре дорожнє покриття стає слизьким, а гальмівний шлях збільшується. Обирайте безпечну швидкість з урахуванням погодних умов, дотримуйтеся дистанції та уникайте різких маневрів.
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