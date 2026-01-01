Українські воїни доставили в окуповані Олешки понад 4 тонни гуманітарних вантажів





Про це розповів в інтерв'ю Українському радіо заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, передає



"Так, після того була ще одна операція українських воїнів, під час якої доставили найбільше продуктів — майже 2 тонни. Ну і загальна кількість зараз – понад 4 тонни доставлено людям. Це найнеобхідніші ліки та продукти", - наголосив він, відповідаючи на запитання, чи були ще операції Сил оборони України з доставки безпілотниками продуктів харчування та медикаментів мешканцям тимчасово окупованого Росією міста Олешки після 4 жовтня.



За його словами, є повідомлення про те, що деякі люди схудли навіть на 50 кілограмів, бо немає білкової їжі.



"Люди більшістю на рослинній їжі: це, як уже казали, те, що виростили на городі або десь виміняли. Також є успішні випадки, коли люди їздять до сусіднього населеного пункту за продуктами, але тут ще й така проблема: навіть купити вони нічого не можуть, бо грошей уже немає. А зняти вони також не можуть. Ті люди, які залишаються — і маломобільні, і пенсіонери, які не мають змоги виїхати чи пробувати це зробити, — грошей не мають. Тому вони, звичайно, можуть розраховувати тільки або на нас, або на те, що самі виростять. Бо окупанти вчергове розповідають, як вони щось нібито пробували завезти, і їм начебто знову заважали якісь дрони. Імовірно, як вони розповідають, це наші дрони. Але при цьому завозити зброю їм ніхто не заважає, як би це дивно не виглядало: постійно завозять дрони й зброю, а от продукти чомусь окупанти не можуть, бо їм усе щось заважає. Отакі казки російські окупанти постійно розповідають", - додав представник ОВА.



Він запевнив, що будуть пробувати робити це і найближчим часом.



"Але, звичайно, це небезпечно насамперед для наших операторів дронів, тому що росіяни активно на них полюють, і були випадки, коли їх атакували. Проте в більшості випадків, слава Богу, продукти все ж таки доходять до людей в Олешках", - зазначив Толоконніков.



Він пояснив, що росіяни тримають місто Олешки росіяни у практично заблокованому стані, бо звідти найкраще й найлегше обстрілювати Херсон, прикриваючись житловою забудовою.



"А щоб Сили оборони України не могли бити по тій житловій забудові, там повинні бути люди — наші люди, по яких ми не будемо бити", - сказав заступник начальника ОВА.



Він підтвердив, що були спроби вийти з Олешок.



"Так, звичайно, були. Але треба нагадати, що такий перехід по мінних полях і по дорогах, де лежать тіла людей, які пробували вийти, але не дійшли, — це дуже сильне випробування навіть для здорової людини. А зваживши на те, що більшість мешканців, які залишилися, — це люди літнього віку та маломобільні, пройти 20 кілометрів до Раденська для них — це величезна проблема", - розповів Толоконніков і додав, що зараз блукає новина про те, що ще 13 людей начебто вийшли з Олешок або їх вивезли з Раденська, і вони зараз на шляху до вільної України.



"Найближчим часом побачимо, коли вони приїдуть і що розповідатимуть. Але ситуація така, що рано чи пізно якісь люди там усе одно залишатимуться. І це росіянам вигідно, адже ми не будемо обстрілювати цивільних, навіть якщо там залишиться 100 людей. Вони нікого наче й не тримають, але заміновують територію навколо, і старенькі люди не можуть пішки вийти, тому сидять і чекають на допомогу", - підкреслив він.



Представник ОВА наголосив, що досі залишаються заблокованими в місті приблизно 30 дітей.



"До цього повідомляли про 2 000 людей, серед яких було близько 50 дітей. Зараз ця кількість зменшилася приблизно до 30. Але стверджувати щось офіційно дуже важко, оскільки ми спираємося лише на свідчення перевірених джерел, які перебувають на окупованій території", - зазначив він.



Як повідомляв Укрінформ, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Нацгвардії України 4 жовтня вже вдруге провели успішну операцію з доставлення до тимчасово захопленого міста Олешки Херсонської області гуманітарного вантажу.



За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, до Олешок не надходили поставки продовольства з 26 травня.



За словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2 тисяч людей, з них майже пів сотні - діти. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові доставили заблокованим російськими окупантами жителям Олешок понад 4 тонни гуманітарних вантажів.Про це розповів в інтерв'ю Українському радіо заступник начальника Херсонської ОВА, передає Укрінформ. "Так, після того була ще одна операція українських воїнів, під час якої доставили найбільше продуктів — майже 2 тонни. Ну і загальна кількість зараз – понад 4 тонни доставлено людям. Це найнеобхідніші ліки та продукти", - наголосив він, відповідаючи на запитання, чи були ще операції Сил оборони України з доставки безпілотниками продуктів харчування та медикаментів мешканцям тимчасово окупованого Росією міста Олешки після 4 жовтня.За його словами, є повідомлення про те, що деякі люди схудли навіть на 50 кілограмів, бо немає білкової їжі."Люди більшістю на рослинній їжі: це, як уже казали, те, що виростили на городі або десь виміняли. Також є успішні випадки, коли люди їздять до сусіднього населеного пункту за продуктами, але тут ще й така проблема: навіть купити вони нічого не можуть, бо грошей уже немає. А зняти вони також не можуть. Ті люди, які залишаються — і маломобільні, і пенсіонери, які не мають змоги виїхати чи пробувати це зробити, — грошей не мають. Тому вони, звичайно, можуть розраховувати тільки або на нас, або на те, що самі виростять. Бо окупанти вчергове розповідають, як вони щось нібито пробували завезти, і їм начебто знову заважали якісь дрони. Імовірно, як вони розповідають, це наші дрони. Але при цьому завозити зброю їм ніхто не заважає, як би це дивно не виглядало: постійно завозять дрони й зброю, а от продукти чомусь окупанти не можуть, бо їм усе щось заважає. Отакі казки російські окупанти постійно розповідають", - додав представник ОВА.Він запевнив, що будуть пробувати робити це і найближчим часом."Але, звичайно, це небезпечно насамперед для наших операторів дронів, тому що росіяни активно на них полюють, і були випадки, коли їх атакували. Проте в більшості випадків, слава Богу, продукти все ж таки доходять до людей в Олешках", - зазначив Толоконніков.Він пояснив, що росіяни тримають місто Олешки росіяни у практично заблокованому стані, бо звідти найкраще й найлегше обстрілювати Херсон, прикриваючись житловою забудовою."А щоб Сили оборони України не могли бити по тій житловій забудові, там повинні бути люди — наші люди, по яких ми не будемо бити", - сказав заступник начальника ОВА.Він підтвердив, що були спроби вийти з Олешок."Так, звичайно, були. Але треба нагадати, що такий перехід по мінних полях і по дорогах, де лежать тіла людей, які пробували вийти, але не дійшли, — це дуже сильне випробування навіть для здорової людини. А зваживши на те, що більшість мешканців, які залишилися, — це люди літнього віку та маломобільні, пройти 20 кілометрів до Раденська для них — це величезна проблема", - розповів Толоконніков і додав, що зараз блукає новина про те, що ще 13 людей начебто вийшли з Олешок або їх вивезли з Раденська, і вони зараз на шляху до вільної України."Найближчим часом побачимо, коли вони приїдуть і що розповідатимуть. Але ситуація така, що рано чи пізно якісь люди там усе одно залишатимуться. І це росіянам вигідно, адже ми не будемо обстрілювати цивільних, навіть якщо там залишиться 100 людей. Вони нікого наче й не тримають, але заміновують територію навколо, і старенькі люди не можуть пішки вийти, тому сидять і чекають на допомогу", - підкреслив він.Представник ОВА наголосив, що досі залишаються заблокованими в місті приблизно 30 дітей."До цього повідомляли про 2 000 людей, серед яких було близько 50 дітей. Зараз ця кількість зменшилася приблизно до 30. Але стверджувати щось офіційно дуже важко, оскільки ми спираємося лише на свідчення перевірених джерел, які перебувають на окупованій території", - зазначив він.Як повідомляв Укрінформ, бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Нацгвардії України 4 жовтня вже вдруге провели успішну операцію з доставлення до тимчасово захопленого міста Олешки Херсонської області гуманітарного вантажу.За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, до Олешок не надходили поставки продовольства з 26 травня.За словами начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2 тисяч людей, з них майже пів сотні - діти. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води.

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