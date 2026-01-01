Вночі Росія атакувала Волинь 12 реактивними дронами: наслідки обстрілу





Про це



"Вчора ввечері чергових ударів зазнали приватне підприємство та об’єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді.



У Луцькій громаді вночі постраждала територія одного з підприємств, де вогнем знищено декілька автомобілів. Окрім цього, атаковано ще один об’єкт критичної інфраструктури.



Також постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.



На щастя, усюди обійшлося без жертв та травмованих.



"Декілька «шахедів» були знищені силами тактичної авіації. Усім силам протиповітряної оборони – щира подяка за ефективну роботу.



Розумію, наскільки виснажливими для кожного з нас стали ці дні. Постійні тривоги, безсонні ночі, переживання за рідних, перебої з електропостачанням – усе це непрості випробування для наших людей.



Дякую кожному, хто попри втому продовжує працювати, допомагати іншим та підтримувати тих, хто поруч.



Окрема вдячність рятувальникам, енергетикам, усім службам, які цілодобово ліквідовують наслідки ворожих атак", - зазначив в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже тиждень Волинь потерпає від обстрілів реактивними БпЛА типу «Шахед». За останню добу на нашу область було спрямовано близько 30 безпілотників, з яких 12 – цієї ночі. Знову постраждала цивільна та критична інфраструктура.Про це повідомили у Волинській ОВА."Вчора ввечері чергових ударів зазнали приватне підприємство та об’єкт критичної інфраструктури у Ковельській громаді.У Луцькій громаді вночі постраждала територія одного з підприємств, де вогнем знищено декілька автомобілів. Окрім цього, атаковано ще один об’єкт критичної інфраструктури.Також постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури у Колківській громаді. Внаслідок цього без електропостачання у Луцькому районі залишилися понад 5 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.На щастя, усюди обійшлося без жертв та травмованих."Декілька «шахедів» були знищені силами тактичної авіації. Усім силам протиповітряної оборони – щира подяка за ефективну роботу.Розумію, наскільки виснажливими для кожного з нас стали ці дні. Постійні тривоги, безсонні ночі, переживання за рідних, перебої з електропостачанням – усе це непрості випробування для наших людей.Дякую кожному, хто попри втому продовжує працювати, допомагати іншим та підтримувати тих, хто поруч.Окрема вдячність рятувальникам, енергетикам, усім службам, які цілодобово ліквідовують наслідки ворожих атак", - зазначив в.о. начальника Волинської ОВА

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