Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО

Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
У ніч з 20 на 21 жовтня росіяни вкотре завдали удару по Волинській області, внаслідок якого виникли пожежі на території автостоянок у Ковельському та Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Також вранці внаслідок ворожої атаки відбулося займання на одному з підприємств в обласному центрі.

Через небезпеку повторних ударів рятувальники були вимушені зупиняти роботи і відходити на безпечну відстань.

Всі пожежі ліквідовані. На щастя, потерпілих та травмованих немає.
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО

Нагадаємо, що вже тиждень Волинь потерпає від обстрілів реактивними БпЛА типу «Шахед». За останню добу на нашу область було спрямовано близько 30 безпілотників, з яких 12 – цієї ночі. Знову постраждала цивільна та критична інфраструктура.
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО
Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО



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Теги: Волинь, атака, дрони
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