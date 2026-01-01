Внаслідок обстрілу Росії горіли автостоянки у Луцькому та Ковельському районах. ФОТО





Про це



Також вранці внаслідок ворожої атаки відбулося займання на одному з підприємств в обласному центрі.



Через небезпеку повторних ударів рятувальники були вимушені зупиняти роботи і відходити на безпечну відстань.



Всі пожежі ліквідовані. На щастя, потерпілих та травмованих немає.



Нагадаємо, що вже тиждень Волинь потерпає від обстрілів реактивними БпЛА типу «Шахед». За останню добу на нашу область було спрямовано близько 30 безпілотників, з яких 12 – цієї ночі. Знову постраждала цивільна та критична інфраструктура.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч з 20 на 21 жовтня росіяни вкотре завдали удару по Волинській області, внаслідок якого виникли пожежі на території автостоянок у Ковельському та Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Також вранці внаслідок ворожої атаки відбулося займання на одному з підприємств в обласному центрі.Через небезпеку повторних ударів рятувальники були вимушені зупиняти роботи і відходити на безпечну відстань.Всі пожежі ліквідовані. На щастя, потерпілих та травмованих немає.Нагадаємо, що вже тиждень. За останню добу на нашу область було спрямовано близько 30 безпілотників, з яких 12 – цієї ночі. Знову постраждала цивільна та критична інфраструктура.

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