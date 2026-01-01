України як суверенної держави не існувало би без підтримки США, - Рубіо

України як суверенної держави не існувало би без підтримки США, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що України не існувало б, якби її не підтримували Сполучені Штати.

Його слова передає Bloomberg, пише Громадське.

«Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за адміністрації Трампа, зараз України не було б. України як суверенної держави не існувало б», — сказав він журналістам під час візиту до Індії.

Рубіо також відреагував на матеріал WSJ про те, що гендиректор SpaceX Ілон Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink для України, і можливо навіть обговорював це з президентом США Дональдом Трампом.

Держсекретар каже, що йому не відомо про те, чи знав Трамп про обмеження Starlink, і наголосив, що США не можуть контролювати роботу приватної компанії.

Він додав, що США «більше не збираються займати оборонну позицію щодо цього питання» і додав, що «українські військові дуже хоробро протистояли росії».

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Теги: Росія, війна
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