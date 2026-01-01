України як суверенної держави не існувало би без підтримки США, - Рубіо

Марко Рубіо заявив, що України не існувало б, якби її не підтримували Сполучені Штати.



Його слова передає Bloomberg, пише



«Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за адміністрації Трампа, зараз України не було б. України як суверенної держави не існувало б», — сказав він журналістам під час візиту до Індії.



Рубіо також відреагував на матеріал WSJ про те, що гендиректор SpaceX Ілон Маск особисто наказав обмежити роботу Starlink для України, і можливо навіть обговорював це з президентом США Дональдом Трампом.



Держсекретар каже, що йому не відомо про те, чи знав Трамп про обмеження Starlink, і наголосив, що США не можуть контролювати роботу приватної компанії.



Він додав, що США «більше не збираються займати оборонну позицію щодо цього питання» і додав, що «українські військові дуже хоробро протистояли росії».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний секретар СШАзаявив, що України не існувало б, якби її не підтримували Сполучені Штати.Його слова передає Bloomberg, пише Громадське «Якби не допомога Сполучених Штатів, зокрема за адміністрації Трампа, зараз України не було б. України як суверенної держави не існувало б», — сказав він журналістам під час візиту до Індії.Рубіо також відреагував на матеріал WSJ про те, що гендиректор SpaceXособисто наказав обмежити роботу Starlink для України, і можливо навіть обговорював це з президентом США Дональдом Трампом.Держсекретар каже, що йому не відомо про те, чи знав Трамп про обмеження Starlink, і наголосив, що США не можуть контролювати роботу приватної компанії.Він додав, що США «більше не збираються займати оборонну позицію щодо цього питання» і додав, що «українські військові дуже хоробро протистояли росії».

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