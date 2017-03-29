вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жінок, які влаштували скандал у луцькій маршрутці, затримали. ВІДЕО

Жінок, які влаштували скандал у луцькій маршрутці, затримали. ВІДЕО
У маршрутці, яка їхала за маршрутом Київ-Луцьк, поскандалили пасажирки. Їх затримали громадяни та передали правоохоронцям.

Це відбулося 30 грудня ввечері.

Нагадаємо, жінки, які заявили, що вони працюють в прокуратурі, лупцювали старшу жінку, лаялися, поводилися агресивно.

У Луцьку їх зустріли працівники ЗМІ та активісти. Вони затримали цих жінок, бо ті спробували втекти з місця події.

Більше - у відео:

УВАГА! У ВІДЕО - НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА!


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ось таких тварин потрібно стриляти, тоді інші будуть слідкувати за словами і вчинками.
Відповісти
Випадково не той "журналіст", що фігурує на плівках СБУ про незаконне стеження?
Відповісти
Вибір редактора
Вивозили в аеропорт діставати трупи пацанів з-під плит,- волинянин розповів про полон
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Чергова брехня з вуст укропівців, – луцький депутат обурився історією із «Луцьктеплом»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Польщі до літа хочуть знести всі пам'ятники епохи комунізму
30 грудень, 23:04
Жінок, які влаштували скандал у луцькій маршрутці, затримали. ВІДЕО
30 грудень, 22:57
Ковельського хулігана оштрафували за матюки і погрози
30 грудень, 22:05
Футболки за 250 гривень і ручки за 20: мерія Луцька купила сувенірів на 80 тисяч
30 грудень, 21:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські дороги сто років тому. ФОТО
30 грудень, 21:04
 1
У Луцьку на новорічному турнірі визначилася краща футзальна команда. ФОТО
30 грудень, 12:13
 1
У Шацьку авто збило велосипедистку
Сьогодні, 01:37
 0
Покарання за незаконний видобуток бурштину хочуть посилити
Сьогодні, 00:47
 0
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8