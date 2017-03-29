Жінок, які влаштували скандал у луцькій маршрутці, затримали. ВІДЕО
30 грудень, 22:57
У маршрутці, яка їхала за маршрутом Київ-Луцьк, поскандалили пасажирки. Їх затримали громадяни та передали правоохоронцям.
Це відбулося 30 грудня ввечері.
Нагадаємо, жінки, які заявили, що вони працюють в прокуратурі, лупцювали старшу жінку, лаялися, поводилися агресивно.
У Луцьку їх зустріли працівники ЗМІ та активісти. Вони затримали цих жінок, бо ті спробували втекти з місця події.
Більше - у відео:
УВАГА! У ВІДЕО - НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА!
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Це відбулося 30 грудня ввечері.
Нагадаємо, жінки, які заявили, що вони працюють в прокуратурі, лупцювали старшу жінку, лаялися, поводилися агресивно.
У Луцьку їх зустріли працівники ЗМІ та активісти. Вони затримали цих жінок, бо ті спробували втекти з місця події.
Більше - у відео:
УВАГА! У ВІДЕО - НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Ось таких тварин потрібно стриляти, тоді інші будуть слідкувати за словами і вчинками.
Випадково не той "журналіст", що фігурує на плівках СБУ про незаконне стеження?
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