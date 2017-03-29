Жінок, які влаштували скандал у луцькій маршрутці, затримали. ВІДЕО





Це відбулося 30 грудня ввечері.



Нагадаємо, жінки, які заявили, що вони працюють в прокуратурі, лупцювали старшу жінку, лаялися, поводилися агресивно.



У Луцьку їх зустріли працівники ЗМІ та активісти. Вони затримали цих жінок, бо ті спробували втекти з місця події.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У маршрутці, яка їхала за маршрутом Київ-Луцьк, поскандалили пасажирки. Їх затримали громадяни та передали правоохоронцям.Це відбулося 30 грудня ввечері.Нагадаємо, жінки, які заявили, що вони працюють в прокуратурі, лупцювали старшу жінку, лаялися, поводилися агресивно.У Луцьку їх зустріли працівники ЗМІ та активісти. Вони затримали цих жінок, бо ті спробували втекти з місця події.Більше - у відео:УВАГА! У ВІДЕО - НЕЦЕНЗУРНІ СЛОВА!

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