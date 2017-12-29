Бійці «Світязя» привітали волинян зі святами. ВІДЕО





Відео опублікувала прес-служба поліції Волині.



Добровольчий підрозділ – рота патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» головного управління Національної поліції у Волинській області був створений в червні 2014 року. Першим командиром «Світязя» був Олександр Фацевич, потім роту очолював Сергій Козак, нині – В’ячеслав Моніч.



Нагадаємо, що в перші дні нового року заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак разом із заступником командира роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» Сергієм Максимчуком відвідали бійців спецпідрозділу в зоні АТО.



Керівники перевірили несення служби правоохоронцями, ознайомилися з умовами їх побуту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійці роти особливого призначення «Світязь», які несуть службу й забезпечують правопорядок у зоні проведення антитерористичної операції, привітали волинян з Новим роком та Різдвом Христовим.Відео опублікувала прес-служба поліції Волині.Добровольчий підрозділ – рота патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» головного управління Національної поліції у Волинській області був створений в червні 2014 року. Першим командиром «Світязя» був, потім роту очолював, нині –Нагадаємо, що в перші дні нового року заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак разом із заступником командира роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» Сергієм Максимчуком відвідали бійців спецпідрозділу в зоні АТО.Керівники перевірили несення служби правоохоронцями, ознайомилися з умовами їх побуту.

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