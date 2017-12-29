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Бійці «Світязя» привітали волинян зі святами. ВІДЕО

Бійці «Світязя» привітали волинян зі святами. ВІДЕО
Бійці роти особливого призначення «Світязь», які несуть службу й забезпечують правопорядок у зоні проведення антитерористичної операції, привітали волинян з Новим роком та Різдвом Христовим.

Відео опублікувала прес-служба поліції Волині.

Добровольчий підрозділ – рота патрульної служби поліції особливого призначення «Світязь» головного управління Національної поліції у Волинській області був створений в червні 2014 року. Першим командиром «Світязя» був Олександр Фацевич, потім роту очолював Сергій Козак, нині – В’ячеслав Моніч.

Нагадаємо, що в перші дні нового року заступник начальника головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Козак разом із заступником командира роти патрульної поліції особливого призначення «Світязь» Сергієм Максимчуком відвідали бійців спецпідрозділу в зоні АТО.

Керівники перевірили несення служби правоохоронцями, ознайомилися з умовами їх побуту.

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Теги: війна з Росією, АТО
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