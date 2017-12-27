Луцький пологовий відімкнули від опалення





Це сталося 13 січня.



Як повідомила речниця ДКП "Луцьктепло" Євгенія Ковтун, до цих дій комунальники вдалися через аварію на тепломережі.



Також тимчасово припинили опалення в кількох сусідніх будинках.



Повернути тепло планують ще сьогодні, 13 січня.

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