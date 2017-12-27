Луцький пологовий відімкнули від опалення
13 січень, 22:31
У Луцьку пологовому будинку відімкнули опалення.
Це сталося 13 січня.
Як повідомила речниця ДКП "Луцьктепло" Євгенія Ковтун, до цих дій комунальники вдалися через аварію на тепломережі.
Також тимчасово припинили опалення в кількох сусідніх будинках.
Повернути тепло планують ще сьогодні, 13 січня.
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Це сталося 13 січня.
Як повідомила речниця ДКП "Луцьктепло" Євгенія Ковтун, до цих дій комунальники вдалися через аварію на тепломережі.
Також тимчасово припинили опалення в кількох сусідніх будинках.
Повернути тепло планують ще сьогодні, 13 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На цьому підприємствін усе гаразд із коштами,якщо мають можливість утримувати та оплачувати якогось речника
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