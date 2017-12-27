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Луцький пологовий відімкнули від опалення

Луцький пологовий відімкнули від опалення
У Луцьку пологовому будинку відімкнули опалення.

Це сталося 13 січня.

Як повідомила речниця ДКП "Луцьктепло" Євгенія Ковтун, до цих дій комунальники вдалися через аварію на тепломережі.

Також тимчасово припинили опалення в кількох сусідніх будинках.

Повернути тепло планують ще сьогодні, 13 січня.

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Теги: Луцький пологовий будинок, опалення
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Коментарі 1
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На цьому підприємствін усе гаразд із коштами,якщо мають можливість утримувати та оплачувати якогось речника
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