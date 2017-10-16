У Луцьку посеред вулиці горіло авто. ФОТО





Це трапилося 15 січня в дворі будинку №44 на вулиці Івана Франка.



Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, загоряння сталося, коли водій заводив автомобіль. З-під капота пішов густий дим.



На місце події оперативно прибули рятувальники, які миттєво загасили пожежу. Патрульні поліцейські забезпечували громадський порядок.



Зауважимо, що на автомобілі встановлене газове обладнання.









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