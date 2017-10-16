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У Луцьку посеред вулиці горіло авто. ФОТО

У Луцьку посеред вулиці горіло авто. ФОТО
У Луцьку через технічні проблеми горів мінівен Mercedes.

Це трапилося 15 січня в дворі будинку №44 на вулиці Івана Франка.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, загоряння сталося, коли водій заводив автомобіль. З-під капота пішов густий дим.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які миттєво загасили пожежу. Патрульні поліцейські забезпечували громадський порядок.

Зауважимо, що на автомобілі встановлене газове обладнання.




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Теги: пожежа, автомобіль
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