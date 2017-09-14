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Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО

Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
Луцький фотограф Сергій Павлюк опублікував серію знімків зимових українських Карпат.

Фото він виклав у себе на сторінці у Facebook.

На світлинах – краєвиди з Чорногірського хребта, а також Свидовецького, зокрема полонина Менчул та гора Близниця.

Фото мають неабиякий успіх серед користувачів, які активно вподобають та коментують світлини.




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Теги: караса, фото, Сергій Павлюк
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