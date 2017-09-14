Вражаючі краєвиди українських Карпат від лучанина. ФОТО
Сьогодні, 13:32
Луцький фотограф Сергій Павлюк опублікував серію знімків зимових українських Карпат.
Фото він виклав у себе на сторінці у Facebook.
На світлинах – краєвиди з Чорногірського хребта, а також Свидовецького, зокрема полонина Менчул та гора Близниця.
Фото мають неабиякий успіх серед користувачів, які активно вподобають та коментують світлини.
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Фото він виклав у себе на сторінці у Facebook.
На світлинах – краєвиди з Чорногірського хребта, а також Свидовецького, зокрема полонина Менчул та гора Близниця.
Фото мають неабиякий успіх серед користувачів, які активно вподобають та коментують світлини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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