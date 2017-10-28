У волинських прикордонників – нові начальники
Сьогодні, 08:00
У відділів прикордонної служби «Висоцьк» та «Новогрузьке» на Волині – нове керівництво.
Про це повідомили у Любомльській РДА.
Заступник начальника Луцького прикордонного загону Олександр Войтенко представив двох нових начальників відділів прикордонної служби. «Висоцьк» очолив капітан Олександр Осачук, а «Новогрузьке» - старший лейтенант Артем Семенюк.
Перший заступник голови РДА Олександр Герасимчук побажав новим керівникам прикордонної служби успіхів, а також запевнив у співпраці та підтримці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Любомльській РДА.
Заступник начальника Луцького прикордонного загону Олександр Войтенко представив двох нових начальників відділів прикордонної служби. «Висоцьк» очолив капітан Олександр Осачук, а «Новогрузьке» - старший лейтенант Артем Семенюк.
Перший заступник голови РДА Олександр Герасимчук побажав новим керівникам прикордонної служби успіхів, а також запевнив у співпраці та підтримці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пожежа в лікарні Південної Кореї: загинуло 40 людей. ФОТО
Сьогодні, 08:37
Журналіст сфотографувала таргана в луцькій лікарні
Сьогодні, 08:10
У волинських прикордонників – нові начальники
Сьогодні, 08:00
Луцькі підземелля – у топі таємничих катакомб України
Сьогодні, 06:07
Медіа