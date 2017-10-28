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У волинських прикордонників – нові начальники

У волинських прикордонників – нові начальники
У відділів прикордонної служби «Висоцьк» та «Новогрузьке» на Волині – нове керівництво.

Про це повідомили у Любомльській РДА.

Заступник начальника Луцького прикордонного загону Олександр Войтенко представив двох нових начальників відділів прикордонної служби. «Висоцьк» очолив капітан Олександр Осачук, а «Новогрузьке» - старший лейтенант Артем Семенюк.

Перший заступник голови РДА Олександр Герасимчук побажав новим керівникам прикордонної служби успіхів, а також запевнив у співпраці та підтримці.


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Теги: прикордонники, Волинь
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