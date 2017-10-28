У волинських прикордонників – нові начальники





Про це повідомили у Любомльській РДА.



Заступник начальника Луцького прикордонного загону Олександр Войтенко представив двох нових начальників відділів прикордонної служби. «Висоцьк» очолив капітан Олександр Осачук, а «Новогрузьке» - старший лейтенант Артем Семенюк.



Перший заступник голови РДА Олександр Герасимчук побажав новим керівникам прикордонної служби успіхів, а також запевнив у співпраці та підтримці.





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