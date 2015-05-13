Арт-барісто з Італії пригощатиме лучан фірмовим капучіно. ВІДЕО

Роберто Вескові, арт-баріста з Італії, який в кавовому центрі "Carraro", вестиме майстер-класи та пригощатиме ексклюзивними капучіно.



Закордонний гість буде в Луцьку лише три дні - 21-23 лютого.



Майстер-класи відбудуться в кавовому центрі "Carraro", що на вулиці Івана Франка, 44. Участь в них та дегустація кави - безплатні.



Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися за телефоном 099 513 17 01 (Дмитро).





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