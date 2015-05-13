Арт-барісто з Італії пригощатиме лучан фірмовим капучіно. ВІДЕО
Сьогодні, 12:21
У Луцьк приїде Роберто Вескові, арт-баріста з Італії, який в кавовому центрі "Carraro", вестиме майстер-класи та пригощатиме ексклюзивними капучіно.
Закордонний гість буде в Луцьку лише три дні - 21-23 лютого.
Майстер-класи відбудуться в кавовому центрі "Carraro", що на вулиці Івана Франка, 44. Участь в них та дегустація кави - безплатні.
Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися за телефоном 099 513 17 01 (Дмитро).
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Закордонний гість буде в Луцьку лише три дні - 21-23 лютого.
Майстер-класи відбудуться в кавовому центрі "Carraro", що на вулиці Івана Франка, 44. Участь в них та дегустація кави - безплатні.
Для отримання додаткової інформації необхідно звертатися за телефоном 099 513 17 01 (Дмитро).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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