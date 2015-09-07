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У Луцьку кличуть на швидкі побачення

У Луцьку кличуть на швидкі побачення
У Луцьку влаштовують "швидкі побачення", аби зібрати кошти для купівлі медичного обладнання в Волинську обласну дитячу лікарню в рамках 13-ої Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця”.

Благодійні швидкі побачення відбудуться 14 лютого в лаунж-барі Skybar family. Початок о 15:00, - повідомили організатори.

В програмі події: швидкі побачення учасників, майстер-клас романтичного танцю Бачата від професійної студії танцю SI BAILAR, міні-фуршет, розіграш сертифікату на романтичну вечерю та сюрпризи від партнерів.

"Взявши участь в Благодійних швидких побаченнях ви не лише приємно проведете час в компанії цікавих людей, а й допоможете почути діткам цей світ зробивши благодійний внесок", - обіцяють організатори .

Акредитація за номером +380990281189

У Луцьку кличуть на швидкі побачення

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Теги: швидкі побачення
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