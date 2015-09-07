У Луцьку кличуть на швидкі побачення
12 лютий, 20:25
У Луцьку влаштовують "швидкі побачення", аби зібрати кошти для купівлі медичного обладнання в Волинську обласну дитячу лікарню в рамках 13-ої Всеукраїнської благодійної акції “Серце до серця”.
Благодійні швидкі побачення відбудуться 14 лютого в лаунж-барі Skybar family. Початок о 15:00, - повідомили організатори.
В програмі події: швидкі побачення учасників, майстер-клас романтичного танцю Бачата від професійної студії танцю SI BAILAR, міні-фуршет, розіграш сертифікату на романтичну вечерю та сюрпризи від партнерів.
"Взявши участь в Благодійних швидких побаченнях ви не лише приємно проведете час в компанії цікавих людей, а й допоможете почути діткам цей світ зробивши благодійний внесок", - обіцяють організатори .
Акредитація за номером +380990281189
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Благодійні швидкі побачення відбудуться 14 лютого в лаунж-барі Skybar family. Початок о 15:00, - повідомили організатори.
В програмі події: швидкі побачення учасників, майстер-клас романтичного танцю Бачата від професійної студії танцю SI BAILAR, міні-фуршет, розіграш сертифікату на романтичну вечерю та сюрпризи від партнерів.
"Взявши участь в Благодійних швидких побаченнях ви не лише приємно проведете час в компанії цікавих людей, а й допоможете почути діткам цей світ зробивши благодійний внесок", - обіцяють організатори .
Акредитація за номером +380990281189
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