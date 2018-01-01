«Волинь» програла грузинам

За рівної гри луцька «Волинь» у контрольному матчі із грузинською командою «Діла» двічі пропустила у другому таймі, відповівши лише одним голом.Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.Перший тайм матчу попри гольові можливості у обох команд завершився без забитих м’ячів.Рівна гра продовжувалась і після перерви, однак грузинські опоненти «Волині» більш вдало реалізували свої моменти, забивши два голи протягом двох хвилин.Голзі штрафного удару скоротив відставання нашої команди у рахунку до мінімального, однак відігратися підопічнідо кінця матчу так і не змогли.