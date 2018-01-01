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«Волинь» програла грузинам

«Волинь» програла грузинам
За рівної гри луцька «Волинь» у контрольному матчі із грузинською командою «Діла» двічі пропустила у другому таймі, відповівши лише одним голом.

Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.

Перший тайм матчу попри гольові можливості у обох команд завершився без забитих м’ячів.

Рівна гра продовжувалась і після перерви, однак грузинські опоненти «Волині» більш вдало реалізували свої моменти, забивши два голи протягом двох хвилин.

Гол Вадима Страшкевича зі штрафного удару скоротив відставання нашої команди у рахунку до мінімального, однак відігратися підопічні Віктора Богатиря до кінця матчу так і не змогли.


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Теги: футбол, Волинь
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