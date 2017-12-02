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У селі на Волині поліції через самогон не відкривають двері

У селі на Волині поліції через самогон не відкривають двері
Дільничні офіцери поліції відпрацювали населені пункти Любешівського району, де особливо гостро постає питання боротьби із самогоноварінням.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Любешівського відділення поліції у Facebook.

У селі Бучин ліквідовано 2 самогонні точки, знищено 40 літрів самогонної закваски. Варто зазначити, що протягом 2017 року, до адміністративної відповідальності за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення на території Бучина громадяни не притягувались.

Правоохоронці встигли відвідати лише декілька самогонних «точок», адже вже з самого ранку село сколихнула звістка про те, що поліція навідується виключно до «умільців» самогонної справи. Тож кожен наступний будинок, вже був без господаря.

«А поки що поліція і далі продовжить початий рейд. Адже залишаються ще ряд сільських рад із схожими проблемами», - йдеться у повідомленні.

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Теги: самогон, поліція
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Коментарі 1
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