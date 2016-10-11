У волинській лікарні через нестачу фінансування звільнили стоматологів





Це сталось через створення у районі трьох об’єднаних територіальних громад, дві з яких частину державної медичної субвенції віддали в місто Нововолинськ, - пише



З травня 2017-го року у медичному закладі утворилася заборгованість із виплати заробітної плати, яка затягнулася до кінця року. Але завдяки місцевій владі та владним структурам обласного рівня була погашена.



Зараз у районі уже чотири громади і знову частина коштів “пішла” в місто, тому постала минулорічна проблема.



«На жаль, в бюджеті на 2018-ий рік маємо незабезпеченість коштами у сумі 6826 тисяч гривень, з них на оплату праці – 5461,5 тисячі, нарахування на заробітну плату -862 тисячі. А також не вистачає коштів на розрахунки за комунальні послуги, зокрема, за теплопостачання – 350 тисяч гривень, електроенергію – 137,5 тисячі, водопостачання і водовідведення – 15 тисяч гривень. Тож потрібно переглядати кількість штатних посад», – повідомляє головний лікар Петро Ципа.



Це змушує керівництво медустанови шукати шляхи виходу із ситуації. В лютому у зв’язку з недостатнім фінансуванням було проведено скорочення штатної чисельності працівників стоматологічного відділення. Звільненим медикам запропоновано працювати на правах взяття кабінетів в оренду. Але для обслуговування пільгових категорій населення і надання ургентної стоматологічної допомоги в штаті відділення працюють відповідні спеціалісти.



Для надання стоматологічної допомоги дітям дитячий стоматолог працюватиме після проходження відповідної спеціалізації в 2018-му році.



Щодо структури лікарні, то її визначають органи місцевої влади і заклад працює відповідно до попередньо затвердженої. Якихось рішень про закриття тих, що є, або відкриття нових відділень не приймалось, повідомляє Петро Ципа.



Те, що лікарня потрібна іваничівцям, говорить той факт, що у 2017-му році в стаціонарних відділеннях лікувалося 4597 хворих, відповідно план ліжкоднів виконано на 109,4%.



У минулому році придбано автоматичний гематологічний аналізатор за 154 тисячі гривень, кардіодефібрилятор за 83 тисячі, апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВА «Надія-Z» за 33 тисячі гривень, а також два мікроскопи біологічних, комп’ютери, три професійні пральні машини та інше.



З метою енергозбереження в 2017-му році було розпочато утеплення стаціонарного п’ятиповерхового корпусу, виконано робіт на 1140 тисячі гривень, які будуть завершені в 2018-му році відповідно до проекту загальною вартістю понад 4 мільйони гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2017-ому році медики Іваничівської районної центральної лікарні потерпали від недофінансування установи.Це сталось через створення у районі трьох об’єднаних територіальних громад, дві з яких частину державної медичної субвенції віддали в місто Нововолинськ, - пише «Буг». З травня 2017-го року у медичному закладі утворилася заборгованість із виплати заробітної плати, яка затягнулася до кінця року. Але завдяки місцевій владі та владним структурам обласного рівня була погашена.Зараз у районі уже чотири громади і знову частина коштів “пішла” в місто, тому постала минулорічна проблема.«На жаль, в бюджеті на 2018-ий рік маємо незабезпеченість коштами у сумі 6826 тисяч гривень, з них на оплату праці – 5461,5 тисячі, нарахування на заробітну плату -862 тисячі. А також не вистачає коштів на розрахунки за комунальні послуги, зокрема, за теплопостачання – 350 тисяч гривень, електроенергію – 137,5 тисячі, водопостачання і водовідведення – 15 тисяч гривень. Тож потрібно переглядати кількість штатних посад», – повідомляє головний лікарЦе змушує керівництво медустанови шукати шляхи виходу із ситуації. В лютому у зв’язку з недостатнім фінансуванням було проведено скорочення штатної чисельності працівників стоматологічного відділення. Звільненим медикам запропоновано працювати на правах взяття кабінетів в оренду. Але для обслуговування пільгових категорій населення і надання ургентної стоматологічної допомоги в штаті відділення працюють відповідні спеціалісти.Для надання стоматологічної допомоги дітям дитячий стоматолог працюватиме після проходження відповідної спеціалізації в 2018-му році.Щодо структури лікарні, то її визначають органи місцевої влади і заклад працює відповідно до попередньо затвердженої. Якихось рішень про закриття тих, що є, або відкриття нових відділень не приймалось, повідомляє Петро Ципа.Те, що лікарня потрібна іваничівцям, говорить той факт, що у 2017-му році в стаціонарних відділеннях лікувалося 4597 хворих, відповідно план ліжкоднів виконано на 109,4%.У минулому році придбано автоматичний гематологічний аналізатор за 154 тисячі гривень, кардіодефібрилятор за 83 тисячі, апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВА «Надія-Z» за 33 тисячі гривень, а також два мікроскопи біологічних, комп’ютери, три професійні пральні машини та інше.З метою енергозбереження в 2017-му році було розпочато утеплення стаціонарного п’ятиповерхового корпусу, виконано робіт на 1140 тисячі гривень, які будуть завершені в 2018-му році відповідно до проекту загальною вартістю понад 4 мільйони гривень.

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